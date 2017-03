Củng Tân Lượng khoe ngực bơm

Gia nhập làng giải trí không lâu và cũng chưa thể hiện được mấy phần tài năng nhưng Củng Tân Lượng, nghệ danh Miu Miu đã không ít lần khiến khán giả sốc vì phong cách thời trang táo bạo của mình. Mới đây, khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim "Thượng Hải", cô nàng tiếp tục gây sốc với trang phục "kiệm vải", khoe vòng một cỡ bự.

Thân hình sexy luôn được Củng Tân Lượng coi là lợi thế, vì thế, mỗi khi xuất hiện trước báo giới, cô nàng thỏa sức "khoe hàng". Mặc cho áo chíp bị lộ, cô vẫn cười tươi khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân chân dài của "If you are the one" chơi trội. Cô nhiều lần chụp những bộ ảnh hết sức thiếu vải và khiến khán giả phải choáng vì độ táo bạo của mình.

Nhiều người nhận xét rằng vòng ngực bơm quá đà của Tân Củng Lượng khiến cô trông như robot. Hiện nay, ngoài vai trò diễn viên, người mẫu, Miu Miu là đại diện của nhiều hãng thời trang lớn tại Trung Quốc.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)