Cuộc càn quét của các “lão tướng”

Đây thật sự là một khởi đầu mạnh mẽ cho sự xuất hiện trở lại của các lão tướng phim hành động Hollywood trong năm 2013.

Một loạt những ông già “gừng cay” như Sylvester Stallone (66 tuổi), Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Randy Couture, Chuck Norris… lại tiếp tục làm nên chuyện bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dạn trong những cảnh quay hành động và sự kết hợp ăn ý tuyệt vời.

“Kẻ hủy diệt” Arnold Schwazenegger lừng lẫy trong quá khứ sắp trở lại với The Last Stand, khởi chiếu vào ngày 22-2 tại Việt Nam.

Những biểu tượng không thể thay thế

Trong số những người hùng cơ bắp rất được ưa chuộng những năm 80 của thế kỷ trước, không thể không nói đến Sylvester Stallone. Nhắc đến Sylvester Stallone, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh chàng võ sĩ quyền Anh Rocky Balboa lạnh lùng trong series Rocky (1976). Bộ phim không chỉ đạt doanh thu khủng 225 triệu USD vào thời ấy mà còn đoạt giải Oscar năm 1976 dành cho phim hay nhất và được bình chọn là bộ phim thể thao được yêu thích nhất trong lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên, tác phẩm giúp Sylvester Stallone trở thành siêu sao hành động là First Blood (1982). Vai chính Rambo của Sylvester Stallone trong phim này không chỉ đưa ông lên hàng siêu sao hành động của thế giới mà còn được công nhận là người khai sinh ra dòng phim hành động hiện đại, người hùng đầu tiên của Hollywood.

Một cái tên khác không thể không nhắc đến khi nói về phim hành động Mỹ những năm 1980, 1990 là Arnold Schwazenegger. Cùng với Sylvester Stallone, ông là diễn viên hành động lừng lẫy nhất thế giới với biệt danh Kẻ hủy diệt, bởi tên tuổi của ông gắn liền với loạt phim Terminator (Kẻ hủy diệt) ra mắt năm 1984. Vai diễn người máy trong loạt phim này biến ông trở thành thần tượng của những người yêu thích phim hành động khắp thế giới.

Muộn hơn một chút so với hai đồng nghiệp lẫy lừng trên, Bruce Willis với Die Hard đã trở thành người hùng tiêu biểu nhất cho phim hành động những năm 1990. Die Hard ra mắt phần đầu tiên năm 1988, đến nay bốn phần của loạt phim này đã đem về cho hãng Fox doanh thu hơn 1 tỉ USD. Vào vai chính trong tất cả các phần, nhân vật cảnh sát John McClane đã đưa Bruce Willis trở thành diễn viên hành động lừng lẫy nhất thế giới. Anh đã thể hiện một dạng người hùng khác, trí tuệ và con người hơn so với hình ảnh vai u thịt bắp của Stallone và Arnold. Die Hard cũng là bộ phim có ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển của thể loại hành động ở thập kỷ sau đó.

Tiếp tục làm người hùng bất khả chiến bại

Sự trở lại của hàng loạt lão tướng không phải là ngẫu nhiên. Công đầu có lẽ thuộc về Sylvester Stallone khi ông dũng cảm gom tất cả người hùng cùng thời với mình lẫn trẻ hơn vào bộ phim tập hợp “một trời sao” The Expendables, do ông làm diễn viên kiêm đạo diễn. Thành công về mặt thương mại của hai tập phim này đã cổ vũ rất lớn cho việc trở lại của các ngôi sao hành động dĩ vãng. Nó cũng thúc giục các nhà sản xuất, đạo diễn tìm đến họ.

Năm 2013, khán giả trông chờ sự trở lại của Bruce Willis trong vai viên cảnh sát gan lỳ John McClane qua phần 5 A Good Day To Die Hard. Mặc dù đã gần 60 tuổi, Bruce Willis vẫn rất sung sức trong các cảnh hành động kịch tính.

Năm nay, ngoài phần 5 của Die Hard, Bruce Willis còn tham gia phần 2 bom tấn phim hành động G.I.Joe: Retaliation năm 2009. G.I.Joe: Retaliation 2 dự kiến sẽ ra mắt tháng 3 năm nay.

Không chịu thua kém đồng nghiệp, lão tướng 66 tuổi Sylvester Stallone cũng ra mắt tác phẩm mới Bullet To The Head vào đầu tháng 2. Theo đạo diễn Walter Hill, ông và Sylvester Stallone thực hiện Bullet To The Head nhằm tôn vinh thể loại phim hành động thập niên 1980. Bộ phim hứa hẹn những pha đánh đấm mang đậm chất Sylvester Stallone, tuy có một chút “quê mùa” với khán giả trẻ nhưng những khán giả thế hệ ông ắt hẳn sẽ lại dán mắt vào màn ảnh với sự yêu thích và hoài niệm một thời.

Sự trở lại được nhắc đến nhiều nhất gần đây là của Arnold Schwazenegger, sau gần 10 năm vắng bóng với bộ phim The Last Stand. Mặc dù đã 65 tuổi nhưng ông vẫn thể hiện xuất sắc những pha hành động trong phim. Báo chí Mỹ cho rằng Arnold Schwazenegger vẫn được nhiều người yêu thích với vai trò một người hùng vì chính nghĩa. Sau The Last Stand, hàng loạt dự án khác đang được Arnold lên kế hoạch tham gia trong thời gian tới, trong đó còn có cả Terminator 5. Có tin mọi thứ cho bộ phim này đã sẵn sàng, chỉ chờ sự đồng ý của “Kẻ hủy diệt” mà thôi.

Sự thành công của các lão tướng trên đã cổ vũ rất lớn cho đồng nghiệp. Trong thời gian tới, hàng loạt ông già gân khác cũng “tái xuất giang hồ” như Morgan Freeman (75 tuổi), Michael Douglas (68 tuổi), Robert De Niro (69 tuổi) và Kevin Kline (65 tuổi) trong Las Vegas, Kenvin Costner (58 tuổi) trong Man of steel, Anthony Hopkins (76 tuổi) trong Red 2… Với khán giả, sự trở lại này ngoài tính giải trí còn mang sự khích lệ tinh thần rất lớn. Nhìn vào các thần tượng của mình, họ sẽ hạnh phúc với ý nghĩ tuổi tác là chuyện nhỏ.

“Lão tướng” Bruce Willis cho biết: “Hiện tại tôi có thể chạy và đấm đá thoải mái trên màn ảnh. Đến khi nào tôi không thể làm được việc này nữa, đó là lúc tôi từ biệt Die Hard”. *** Không phải lúc nào cũng bắn giết ầm ầm, tài năng và trải nghiệm của các lão tướng phim hành động còn đem đến sự hài hước duyên dáng khiến khán giả mê mệt.

NGUYỄN THU HẰNG