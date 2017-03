Cuộc chơi chuyên nghiệp

Với các nội dung biểu diễn: pop/rock, hip hop, jazz, rock, pop và thể loại easy listening (nhạc dễ nghe), liên hoan không chỉ là “sự kiện âm nhạc quốc tế” thúc đẩy sự giao lưu trao đổi của các nền âm nhạc trong khu vực mà còn là cơ hội quảng bá của các giọng ca đến từ nhiều nơi trong khu vực” như lời ca sĩ Rynn Lim (đại diện của Malaysia) thổ lộ.

Khán giả trẻ ái mộ cuồng nhiệt

Sự tranh thủ quảng bá của các ca sĩ khi đến Thái Lan hoàn toàn dễ hiểu. Bởi mỗi bước chân họ đi, khắp các nơi họ đến, từ sân bay Suvanbhumi, tòa nhà GMM Media, nhà hàng ở trung tâm thương mại Siam Paragons hay khách sạn, phòng thu ở các đài phát thanh, truyền hình đều có hàng ngàn người hâm mộ (trung bình độ tuổi 15 ) đứng hò reo, cổ vũ. Ông Varavuthi Bulakul (thành viên ban tổ chức) cho biết: “Tất cả người hâm mộ này đều biết trước những nơi các ca sĩ sẽ đến nên đã có mặt từ sáng sớm để giành chỗ đẹp nhất. Họ ăn, nghỉ tại chỗ để chờ ca sĩ xuất hiện”.

Bất kể là ca sĩ đã từng tới Thái Lan biểu diễn, có phát hành album tại đây như Minh Thư hay những gương mặt lần đầu đến với khán giả Thái như Rynn Lim (Malaysia), Kym Jin Sha (Trung Quốc),... tất cả họ đều nhận được sự ủng hộ hết sức cuồng nhiệt và chân thành của khán giả trẻ.

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là ca sĩ nam được lòng người hâm mộ hơn ca sĩ nữ, nhất là những người có lợi thế về ngoại hình. Sự xuất hiện của ca sĩ Kenny (Hồng Kông), Dason Tang (Đài Loan) hay ban nhạc Shinee (Hàn Quốc) bao giờ cũng rộn ràng, ầm ĩ hơn cả. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi có đến 98% người hâm mộ chào đón các ca sĩ là nữ. Nhiều bạn gái trẻ chịu đói cả ngày, ngồi chờ qua đêm ở khách sạn để sáng hôm sau có được cơ hội gặp một ca sĩ đẹp trai, đáng yêu. Khắp các ngõ ngách ở Pattaya (nơi diễn ra liên hoan) tràn ngập băng rôn ghi dòng chữ “Chào đón nghệ sĩ quốc tế và người hâm mộ đến với Pattaya” càng làm cho không khí liên hoan nơi đây nóng lên.

Đuối sức nhưng vui

Sau màn chào đón nồng nhiệt và thân thiện, mỗi ca sĩ đều nhận được một lịch trình công việc dài dằng dặc, từ lúc chuẩn bị cho liên hoan đến khi liên hoan kết thúc. Ấn tượng đầu tiên về Liên hoan Âm nhạc quốc tế Pattaya là cung cách làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức. Mỗi ca sĩ được một nhóm người (khoảng 3 người) phụ trách việc đưa đón và nhắc nhở lịch trình hoạt động. Sự chăm sóc tận tình và chu đáo này của ban tổ chức đối với ca sĩ là nhằm bảo đảm tất cả các hoạt động diễn ra đúng như dự định, dù lịch trình kín đặc các hoạt động quảng bá, giao lưu trên các sóng phát thanh, truyền hình,... ở Thái Lan, như Đài Phát thanh Hot Wave, chương trình truyền hình See and 9 Entertain, Bang Channel, chương trình Wake Up, E-mouth, O:IC, 5Live, V Channel,... kể cả trong trường hợp bị kẹt xe.

Trong ngày đầu tiên đến tham dự liên hoan, tất cả ca sĩ đều có 10 cuộc phỏng vấn, giao lưu cùng khán giả Thái Lan trên đài phát thanh, truyền hình về cùng một nội dung: quảng bá liên hoan âm nhạc, giới thiệu về bản thân cũng như nhận định của bản thân về thị trường âm nhạc Thái Lan. Thời gian được tính toán chính xác từng phút. Và dù mỗi cuộc giao lưu chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút nhưng chương trình được đánh dấu chấm hết cho một ngày làm việc vào lúc 1 giờ ngày hôm sau. Trong đó, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và ăn uống không quá 1 giờ cho cả ngày.

Nhiều ca sĩ tỏ ra mệt mỏi và đuối sức, như lời ca sĩ Kenny (Hồng Kông) nói vui trong cuộc giao lưu là “thời gian nghỉ chỉ đủ để thở”. nhưng ai cũng hoan hỷ, bởi theo ca sĩ Minh Thư, đây là công việc cần thiết, là cơ hội để tạo thiện cảm và quan trọng hơn là tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm âm nhạc của mình trong tương lai.