Cuộc đời kỳ lạ của ông trùm Playboy

Từ một quân nhân trở thành một chủ báo đầy tài năng, từ đứa trẻ lành như đất của một gia đình truyền giáo bỗng hóa thành một tay chơi thứ thiệt với những tư tưởng nổi loạn về tình dục đến mức được mệnh danh là “cha đẻ của cuộc cách mạng sex thế kỷ XX”; làm “người tình một đêm” của hàng trăm mỹ nhân nhưng không có nổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc… Cuộc đời của Hugh Hefner nhuốm đầy những điều kỳ lạ.

Anh chàng thất nghiệp và giấc mơ chinh phục nước Mỹ

Sinh năm 1926 trong một gia đình cả cha, mẹ lẫn hai anh em trai đều làm nghề giáo. Họ chỉ mong muốn cậu con trai cả trở thành một nhà truyền giáo - một chức sắc vốn vô cùng được trọng vọng nể vì trong một xã hội vẫn nặng lễ giáo và những lề thói đạo đức hà khắc thời bấy giờ.

Hành trình trở thành cha đẻ của tờ tạp chí khiếu dâm số 1 thế giới mang tên Playboy của Hugh Marston Hefner thật tình cờ như một mối lương duyên tiền định.

Rời quân ngũ sau 2 năm làm anh lính quèn, chuyên vẽ biếm họa cho một tờ báo tường trong quân đội Mỹ. Năm 1949, sau thời gian “bồi bổ” thêm kiến thức báo chí tại Trường Đại học Illinois và Northwestern, Hef (tên thân mật của Hugh Marston Hefner) đầu quân về làm biên tập viên chuyên viết quảng cáo cho Tạp chí Esquire danh tiếng.

Hugh Hefner tuổi thượng thọ vẫn đầy phong độ cùng các mỹ nhân trẻ

Hef sẽ chẳng bao giờ trở thành một “ông vua sex”, thế giới sẽ chẳng có Playboy nếu không có một diễn biến bất ngờ: Cú tăng lương mạt hạng và miễn cưỡng từ Esquire. Gần 4 năm làm việc cần mẫn và khá hiệu quả, mức lương của Hef vẫn án binh bất động ở mức bèo bọt 60 USD. Bất bình, Hef lên tiếng đòi tăng lương, cho dù chỉ ở mức thấp nhất, thêm 5 USD mỗi tháng. Đáp trả lại là cái lắc đầu từ chối đầy lạnh lùng từ Esquire. “Lửa giận” cháy ngùn ngụt, Hef bước ra khỏi trụ sở Esquire, không một lần ngoái đầu, trong lòng nung nấu ý định “phục thù”: Lập một tạp chí, không những ngang bằng mà còn khiến Esquire phải ngước nhìn bằng đôi mắt ghen tị.

Tuy nhiên, mọi chuyện không phải cứ muốn là được. Một thân một mình, tuổi ít, kinh nghiệm ít, vốn cũng ít. Dựng một tạp chí thế nào để thu hút ngay độc giả, để có lợi nhuận trang trải, không dễ.

Sinh ra trong một gia đình khe khắt về lễ giáo nhưng lại là người có tâm hồn vô cùng lãng mạn, tư tưởng tự do phóng khoáng, đặc biệt về mối quan hệ “nghiễm nhiên giữa đàn ông và đàn bà”, Hef nảy ra ý định lập nên “tờ báo dành riêng cho đàn ông để họ có thể hiểu thấu bản chất của mình, mặt kia của con người mình. Đàn bà, nhất là ở thể khoả thân, chính là mặt kia trung thực nhất của đàn ông". Tạp chí Stag Party - Con nai đực, đàn ông chưa vợ, sau được đổi tên thành Playboy - Tay chơi, ra đời để hiện thực hóa ý tưởng “trở thành nơi giao thoa giữa những gì đáng được giao thoa nhất, tạo nên sự lãng mạn mà cả đàn ông và đàn bà xứng đáng được tôn vinh và hưởng thụ”. Một ý tưởng được xem là quá mạo hiểm trong bối cảnh tình dục còn là vấn đề cấm kị.

Mang hết đồ đạc trong nhà đi cầm cố, được 600 USD, “méo miệng” thuyết phục mẹ và 45 bạn bè, họ hàng làm những nhà đầu tư bất đắc dĩ, tổng cộng được gần 10.000 USD - vừa đủ cho việc xuất bản một số báo. Có tiền, Hef bắt tay vào việc ngay, tự tay thiết kế Playboy. Nhanh chóng nhận ra một điều rằng, điều mà những người đàn ông Mỹ thời hậu chiến (sau thế chiến thứ 2), nghĩ ngợi, mơ mộng nhiều nhất, tất nhiên là thầm kín, vụng trộm, là được sống với người đàn bà mình yêu thương hay đơn giản chỉ là mơ được sống một đêm với minh tinh lừng danh nổi tiếng gợi tình thời ấy, Marilyn Monroe. Nhân vật trang bìa đã có. Cô đào Marilyn Monroe, trong những tư thế gợi cảm nhất, đã xuất hiện trong số báo Playboy đầu tiên, ấn hành tháng 12/1953. Gần 54.000 tờ đã bán sạch trên khắp nước Mỹ - vượt cả sự mong đợi của Hef.

Doanh thu từ số đầu đủ để trang trải các chi phí in ấn và chuẩn bị cho số tiếp theo. Dốc hết lợi nhuận tái đầu tư cho tờ báo, ngoài việc vắt kiệt sức mình làm việc từ 12 - 18 giờ mỗi ngày hòng tìm ra những ý tưởng độc đáo mới lạ, không tiếc tiền của, Hef mời gọi hàng loạt nhân tài trên mọi lĩnh vực về giúp sức, cộng tác. Nhờ vậy, Playboy nhanh chóng phát triển, trở thành tạp chí ăn khách và yêu thích bậc nhất thế giới (có thời điểm lên đến 7 triệu bản/kỳ). Canh bạc mạo hiểm Playboy, phi vụ Marilyn Monroe thành công rực rỡ. Giấc mơ Mỹ của anh chàng thất nghiệp Hef năm nào đã bước đầu trở thành hiện thực.

Chủ nghĩa vô thần và cuộc cách mạng tình dục nổi tiếng nhất thế kỷ XX

Dám đưa một chủ đề đang bị cả xã hội cản trở, cấm đoán như tình dục trở thành phương châm hành động, tiêu chí phát triển của cả một tờ báo đã là một ý tưởng dũng cảm. Đưa ý tưởng ấy, tiêu chí ấy trở thành một phong trào lớn, thay đổi được ý thức hệ của hàng triệu người, của nhiều thế hệ, nói cách khác là làm nên một cuộc cách mạng trong quan niệm về tình dục là điều không phải ai cũng làm được. Ở nước Mỹ thế kỷ 20, có lẽ chỉ một mình Hugh M. Hefner.

Trước vô vàn những lời thị phi, kẻ thì ra sức dè bỉu xem đây là tờ báo lá cải với những trò đùa nhăng nhít, những bức ảnh khiêu dâm, cổ vũ lối sống tình dục phóng khoáng, theo chủ nghĩa tự nhiên, đi ngược lại những chuẩn mực xã hội lâu đời, kẻ thì hết lời ca ngợi coi đây là hình thức giải phóng tình dục, ông chủ của Playboy vẫn cương quyết giữ vững hướng đi đã chọn. Âm thầm nhưng hiệu quả, Hugh Hefner cùng ê kíp đã chứng minh quan điểm: “Playboy không đơn thuần chỉ là tờ tạp chí về tình dục. Tình dục đơn giản chỉ là một phần của ấn phẩm này. Và, nói về tình dục không có nghĩa là cổ vũ cho một lối sống xác thịt đơn thuần mà là một phong cách sống người hơn, lành mạnh hơn”.

Không chỉ hút hồn độc giả nam bằng những bức ảnh mỹ nhân mang đậm tính nghệ thuật, Playboy còn thu hút độc giả nữ, độc giả lớn tuổi bằng những bài viết, phỏng vấn hết sức nghiêm túc (Playboy có lẽ là tạp chí đầu tiên xây dựng và thành công với chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng), đề cập đến mọi vấn đề xã hội nóng bỏng, trong đó có cả những vấn đề khá nhạy cảm thời đó như bình đẳng giới, giáo dục giới tính, ngừa thai… (chính chúng đã khiến Hefner trở thành đối tượng theo dõi suốt gần 30 năm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI).

Hugh Hefner với người tình lâu năm Barbi Benton

“Không hay ho gì khi chúng ta cứ tự phải kìm nén, chôn vùi mọi bản năng của mình. Một cái hôn, một cái ôm cũng không dám. Đến cả phim ảnh, chỉ vì Hays Code (Bộ luật do Will Hays ban hành tại nước Mỹ năm 1930 quy định những tiêu chí đạo đức của các bộ phim), đã phải mô tả cặp vợ chồng mới cưới ngủ trên… 2 chiếc giường khác nhau. Chúng ta phải thay đổi, phải hưởng thụ cuộc sống theo cách mới, thật hơn ” - Hugh Hefner tâm sự. Với Hugh Hefner, những bức ảnh chụp người mẫu nude hay bán nude trên trang bìa Playboy là sự lãng mạn đầy tôn kính và nhiệm vụ của ông là chuyển tải sự tôn kính ấy tới bộ óc của mọi đàn ông trên trái đất này, khiến họ biết nâng niu hơn vẻ đẹp mà tạo hóa đã ưu ái dành riêng cho phụ nữ, tôn trọng phái đẹp hơn bằng chính tình cảm chân thực của mình.

Một tờ báo đã đánh giá: Sự lãng mạn đó của Hefner tạo ra một cuộc cách mạng tình dục cho nước Mỹ cũng như thế giới trong thế kỷ XX. Đó là cuộc cách mạng êm ả và đi sâu vào lòng người, khi tình dục, từ chỗ thầm kín và không đáng được nhắc đến trong đám đông trở thành một đề tài không thể thiếu mỗi khi nam giới gặp nhau, dù đó là những quý ông lịch thiệp hay những chàng trai trẻ mới lớn.

Thậm chí, cuộc cách mạng ấy làm cho những người không muốn hoặc không thể bàn chuyện tình dục trở nên lạc lõng và "quê mùa" với bạn bè cùng lứa. Nhưng rất ít người biết rằng, người làm nên cuộc cách mạng ấy - Hugh Hefner, dù sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo, được giáo dục để trở thành một nhà truyền giáo, lại là người theo chủ nghĩa vô thần, là môn đồ và là hình mẫu của lối sống tự do, không muốn bị hạn chế bởi bất cứ rào cản đạo đức nào của xã hội.

Gã độc thân đa tình nhất thế giới

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, Playboy phát triển với tốc độ cực nhanh, trở thành hiện tượng của làng báo thế giới với lượng phát hành có thời điểm lên tới 7 triệu bản/kỳ chỉ sau vài năm ra đời. Năm 1970, Playboy không đơn thuần chỉ là một tờ tạp chí đơn lẻ mà đã trở thành Playboy Enterprise Inc - Tập đoàn Đa truyền thông, vừa xuất bản ấn phẩm, vừa sản xuất truyền hình và điện ảnh và bắt đầu cho nhượng quyền thương hiệu lẫn thử sức cả trong lĩnh vực casino và kinh doanh trực tuyến. Lĩnh vực nào cũng thành công rực rỡ.

Biểu tượng hình con thỏ của Playboy được coi là thương hiệu mạnh một thời trong giới kinh doanh, hơn thế còn là dấu hiệu của tầng lớp thượng lưu. Hugh Hefner trở thành ông vua không ngai trong đế chế truyền thông Playboy Enterprise, được Tạp chí Forbes bầu chọn vào danh sách những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Tiền, quyền lực thường kéo theo sự hiện diện của mỹ nhân. Với một người tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn và cái đẹp như Hugh Hefner điều này càng chính xác. Suốt gần nửa thế kỷ qua, kể từ khi Hugh Hefner trở thành “vua”, Playboy Mansion - lâu đài tráng lệ của Hugh Hefner ở Los Angeles - lúc nào cũng dập dìu bóng mỹ nhân. Theo thống kê “không chính thức” của giới báo chí và showbiz, từ khi còn là ông chủ Hugh Hefner đầy nam tính và phong độ cho đến hôm nay, khi đã ở tuổi 83 xưa nay hiếm, sát cánh bên Hugh Hefner, mọi lúc, mọi nơi, từ các bữa tiệc, sân tennis hay lên truyền hình, bao giờ cũng có ít nhất 3 kiều nữ, xinh đẹp, măng tơ.

Ở thời kỳ “đỉnh cao”, Hugh Hefner lập “kỷ lục không dễ phá” là có tới 7 người tình. Nhìn 7 cô tháp tùng Hugh Hefner không khác gì một bầu đoàn thê tử. Thậm chí, “quá đáng” hơn, Hugh Hefner còn “mía ngon đánh cả cụm”, kề vai áp má cùng một lúc với cả 2 chị em sinh đôi Karissa, Kristina Shannon.

Ngạc nhiên là, mặc dù trong cảnh “một ông, ba bốn năm sáu bảy bà” như vậy, nhưng hầu như các người đẹp không có vẻ gì là ghen ghét nhau. Lạ nữa, như Hugh Hefner khoe, một trong những điều khiến ông cảm thấy tự hào nhất là vẫn giữ quan hệ bạn bè với những người tình cũ, không ai trong số những người bị ông “đá” trở nên thù địch với ông.

Tại lễ “thượng thọ” 83 hồi tháng 4/2009 vừa qua, khi được hỏi tuổi cao, sức yếu, ông có định cắt giảm số người tình không, Hugh Hefner khẳng khái: 83 tuổi chỉ là một 21 mới. Thậm chí, ông còn khẳng định chắc như "đinh đóng cột" rằng, ông có thể duy trì hoạt động chăn gối cho đến năm 100 tuổi. Một tờ báo mỉa mai: Làm được điều này, chắc chắn ông lão Hugh Hefner phải nhờ tới Viagra và hàng triệu USD trong két. Ngay cả khi chết, Hugh Hefner cũng muốn đặt mình bên cạnh mỹ nhân khi thông tin mới đây cho biết, ông bỏ ra tới hàng triệu USD mua miếng đất trống cạnh Marilyn Monroe trong nghĩa trang Memorial Park Cemetery ở Westwood, California.

Tuy nhiên, gã Don Joan của thế kỷ XX, người theo lời đồn đại, là người tình của hầu hết những “cô gái trang bìa” trên Playboy, người tự đặt cho mình biệt danh “con mèo hạnh phúc nhất hành tinh” (I’m the luckiest cat on the planet), lại không phải là người hạnh phúc, xét đến tận cùng của cụm từ này. Kết hôn khá sớm, khi mới 23 tuổi, nhưng trước lễ cưới 1 ngày, cô vợ Mildred Williams đem đến cho Hugh Hefner sự thật cay đắng: Cô đã ngoại tình trong những ngày ông tại ngũ và cho phép Hugh Hefner tự do ngủ với người đàn bà khác như một sự bù đắp cho lỗi lầm của cô và để duy trì cuộc hôn nhân.

Nhưng sự dằng díu, gượng ép này cũng chỉ duy trì được 10 năm. Năm 1969 họ ly dị. Đó cũng là quãng thời gian Playboy Enterprise Inc “phất”. 35 năm gây dựng tờ Playboy là gần 25 năm Hugh Hefner sống đời độc thân. Mãi đến 1989, Hugh Hefner mới lấy vợ lần thứ hai: Kimberley Conrad, một người mẫu trên Playboy. Họ có với nhau hai cậu con trai: Marston Glenn và Cooper Bradford. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng đứt đoạn năm 1998. Hugh Hefner lại một lần nữa cay đắng thốt lên: Tôi không phải là con người của gia đình và tiếp tục là gã độc thân đa tình… “bất đắc dĩ”.

Điều đáng chú ý nữa, dù là “người tình của hàng nghìn mỹ nhân” nhưng Hugh Hefner không hề có đứa con nào ngoài giá thú. Cuộc đời của một ông vua không ngai, dư thừa về tiền bạc và danh vọng, một con người có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, khao khát yêu và được yêu, rốt cuộc lại đắm chìm trong nỗi cô độc bất tận, dù bên ông không lúc nào thiếu vắng tiếng cười giòn của mỹ nhân.

Playboy không đơn thuần chỉ là tờ tạp chí về tình dục. Tình dục đơn giản chỉ là một phần của ấn phẩm này. Và, nói về tình dục không có nghĩa là cổ vũ cho một lối sống xác thịt đơn thuần mà là một phong cách sống người hơn, lành mạnh hơn - Hugh Hefner.

