Cuộc hôn nhân của Tom Cruise - Katie Holmes lên sân khấu

Tom Cruise - Katie Holmes thuở còn mặn nồng - Ảnh: ABC



Theo MỘC MIÊN (Daily Mail, TTO)

Vở kịch mang tên The TomKat Project (tạm dịch: Dự án Tom - Kat) sẽ bao gồm cả những tình tiết có thật và những tình huống giả tưởng mà biên kịch tự sáng tạo ra. Thông tin về vở kịch rất hút khách, nhà hát Playground cho biết họ đã bán hết vé.Nhà sản xuất của vở kịch Dein Sofley cho biết “người trong cuộc” không cần phải lo lắng bởi vì “kịch bản được viết ra bởi lòng yêu mến”. “Chúng tôi sẽ rất vui nếu Tom và Katie cũng tới xem vở kịch này” - nhà sản xuất nói.Không biết rằng cặp đôi nổi tiếng có tới xem vở kịch về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình hay không, song khi nói về vở kịch này, trang Daily Mail đã giật tít: “Một vở kịch mà Katie Holmes chắc chắn không tới xem”.Trong khi đó, luật sư Bert Fields của Tom Cruise (người cũng xuất hiện trong vở kịch) lại bày tỏ sự lo lắng rằng The TomKat Project sẽ ảnh hưởng tới Tom Cruise và cô con gái Suri bé bỏng.Ông Bert Fields nói: “Tôi thích những vở kịch được xây dựng từ những câu chuyện có thật. Nhưng tôi e rằng vở kịch này có thể sẽ đi sai hướng và trở thành trò giải trí độc ác. Vì vậy, tôi rất lo lắng cho Tom Cruise và Suri”.Cặp đôi Tom Cruise - Katie Holmes đã đường ai nấy đi từ tháng 7-2012. Hiện tại, cả hai người đều có cuộc sống độc thân thoải mái và hạnh phúc. Trong khi Katie Holmes trở lại công việc tại sân khấu kịch Broadway thì Tom Cruise cũng bận rộn với công việc đóng phim.Thỉnh thoảng, Tom Cruise lại tới căn hộ ở New York, nơi Katie Holmes và Suri đang sống, để đón con gái đi chơi.