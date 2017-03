Cuộc sống mưu sinh không phải màu hồng của sao Việt

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng Đôi vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng là những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Họ đẹp đôi và gắn bó với nhau suốt những năm qua. Báo chí viết về họ như cặp đôi hạnh phúc, sung túc. Nhưng thực tế, để có thể đảm đương cuộc sống no đủ, họ phải kiếm thêm thu nhập từ kinh doanh. Gia đình diễn viên Anh Tuấn. Cặp vợ chồng mở cửa hàng bán bánh canh trên phố. Anh Tuấn dù là ông chủ nhưng cũng đảm đương cả vai trò nhân viên, ngày ngày giúp khách dắt xe, đi chợ cho cửa hàng. Họ tất bật với cuộc sống đến mức, những vị khách đến cửa hàng, không ít người nghĩ rằng họ là diễn viên đóng đủ dạng vai diễn. Cặp vợ chồng tần tảo kiếm sống. Phước Sang - Kim Thư Từ ông chủ giàu có, Phước Sang trắng tay vì thua lỗ lớn trong kinh doanh và bất động sản. Thời điểm chưa chi trả được các khoản vay, Phước Sang mất tích hoàn toàn ở làng giải trí do suy sụp tinh thần và thường xuyên bị các chủ nợ tìm kiếm, xiết nợ. "Lặn mất tăm" một thời gian dài, ông bầu này cũng vừa lộ diện ở một quán ăn chay trong khi đang nói chuyện vui vẻ cùng Phương Thanh, Minh Thuận. Có tin đồn Phước Sang làm thêm nhiều nghề phụ. Để giúp chồng trang trải nợ nần, đồng thời có sinh hoạt phí, Kim Thư phải đi bán xôi và cơm phần. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân từng hát chính và được khán giả nhắc đến nhiều với vai diễn Bạch Thanh Nga trong vởMáu nhuộm sân chùa. Không ai ngờ rằng, trong suốt 15 năm qua, cô đào chính triển vọng của sân khấu cải lương năm nào lại phải sống qua ngày bằng nghề bán vé số và nhặt ve chai ngay khu vực chợ Rạch Ông, quận 8, TP HCM. Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân làm nghề bán vé số. Với khoản thu 60.000 đồng mỗi ngày, bà phải dành để trang trải cuộc sống và chống chọi với căn bệnh rối loạn tiền đình, hở van tim và thấp khớp. Không có tiền mua thuốc, bà dùng vải gai bó chặt đầu gối để tiện đi lại mỗi khi đau nhức. Huỳnh Anh Là con cả trong một gia đình buôn bán nhỏ, Huỳnh Anh sớm học được tính tự lập ngay từ nhỏ. Nam diễn viên đã bôn ba từ Hà Nội tới TP HCM để kiếm sống, trang trải nợ nần cho gia đình. Huỳnh Anh làm kinh tế thêm để lo cho gia đình. Chàng diễn viên triển vọng chia sẻ, thu nhập đóng phim chỉ đủ trang trải cuộc sống, còn để lo cho tương lai thì không đủ. Do vậy, có thời điểm, ngoài đóng phim, nam diễn viên phải làm kinh tế thêm để có tiền lo cho gia đình. Số tiền dành dụm, Huỳnh Anh mở một ki ốt cho bố mẹ bán những mặt hàng gốc Hà Nội. Người mẫu đi bán quần áo Làm người mẫu từ năm 2006 đến năm 2010, Hoàng Long đã trở thành một gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang TP HCM và cả nước. Hoàng Long làm nhân viên ở một cửa hàng thời trang. Năm 2009, Hoàng Long giành giải vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, mở ra con đường thuận lợi hơn để đến với thành công. Thế nhưng, anh lại chọn cho mình một ngã rẽ khác, đi làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng thời trang, gần như rút khỏi showbiz. Người mẫu Hà Việt Dũng Hà Việt Dũng đoạt giải đồng Siêu mẫu 2011. Anh sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình khá chuẩn, cũng là lựa chọn của nhiều chương trình thời trang. Tuy nhiên, số cát-xê vẫn không đủ cho nhu cầu thường nhật. Nam người mẫu tìm cho mình con đường kinh doanh để có thu nhập thêm. Việt Dũng cùng anh trai mở xe nước mía, nhắm vào đối tượng học sinh sinh viên. Hà Việt Dũng bán nước mía. Diễm HằngNhật ký Vàng Anh Khi những cơ hội trong sự nghiệp điện ảnh đang rộng mở, hot girl củaNhật ký Vàng Anhphải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt 3 năm vì gia đình phá sản và bản thân phải gánh chịu thất bại khi thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ diễn viênBí mật tam giác vàngtừng chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng nhất: “Bản thân tôi không hề muốn dừng lại một cách đột ngột như vậy bởi mình còn trẻ, đó là tuổi dễ bật lên nhất. Nhưng cuộc sống thật khó nói trước điều gì. Chuyện gia đình, sự nghiệp, các mối quan hệ bên ngoài đến với tôi cùng một lúc, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Gia đình gặp khó khăn trong làm ăn. Bản thân là một người con, tôi cũng muốn sát cánh cùng mọi người đi qua giai đoạn khó khăn về kinh tế” - cô nói. Diễm Hằng tạm ngưng nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Quyết định tạm ngưng nghệ thuật để tập trung cho việc kinh doanh, Diễm Hằng phải bơi trong đống nợ vì không lường trước được những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Cô cho hay, ngoài xã hội có quá nhiều người khôn hơn mình, và cô như một “con gà” bị người ta xoay vòng. Cô kinh doanh từ mỹ phẩm đến các loại hàng phục vụ chị em. Theo Rain Rain (Vietnamnet)