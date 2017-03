Cuộc sống nhiều thị phi của nữ diễn viên "Cánh đồng hoang"

Thúy An là một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với các bộ phim được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật như Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa gió chướng, Ván bài lật ngửa, Mùa nước nổi hay Vùng gió xoáy...



Bên cạnh đó, bà cũng được nhiều người biết đến bởi mối tình nồng nàn nhưng đầy trắc trở và thị phi với một trong những đạo diễn nổi tiếng và tài năng nhất của điện ảnh Việt - NSND Hồng Sến.

Mang danh "kẻ cướp chồng"

Sinh ra ở vùng miền Tây Nam Bộ nhưng Thúy An đã sớm lên Sài Gòn mưu sinh với nghề bán nước mía. 17 tuổi, bà vô tình được đạo diễn Hồng Sến phát hiện và mời tham gia vào vai nữ chính trong phim Cánh đồng hoang.

Cánh đồng hoang

Dù còn rất trẻ và chưa qua trường lớp đào tạo nào nhưng Thúy An đã hóa thân tuyệt vời với vai một người vợ, một người mẹ trong Cánh đồng hoang.

Cánh đồng hoang

Sau bộ phim Cánh đồng hoang , Thúy An đã trở thành vợ của NSND Hồng Sến.

Thúy An và Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa.

Cuộc sống bình yên

Thúy An trong phim Biệt động Sài Gòn.

Mặc dù không qua bất cứ trường lớp nào nhưng Thúy An lại có lối diễn xuất chân chất, mộc mạc, đi vào lòng người. Thêm vào đó, bà lại sở hữu một vẻ đẹp rất đặc trưng của người con gái Nam bộ. Thế nên, dù là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng cùng với nam diễn viên Lâm Tới, Thúy An đã biếntrở thành một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.Bộ phim đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Giải Bông sen vàng tại Liên Hoan phim Việt Nam (1980), giải Đặc biệt của Liên đoàn báo chí điện ảnh Quốc tế (1980), Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (1981).cũng là "nơi tình yêu bắt đầu" của đạo diễn Hồng Sến và Thúy An. Để đến được với người đạo diễn nổi tiếng này, Thúy An đã phải đối diện với rất nhiều thị phi, thậm chí, có những lúc bà bị lên án một cách gay gắt là "kẻ cướp chồng". Bởi khi đó NSND Hồng Sến đã có vợ và 2 con. Vợ của ông chính là diễn viên nổi tiếng Kim Chi và một trong hai con của ông là thần đồng điện ảnh Mai Phương.Tuy vậy, vượt qua rất nhiều thử thách, bà và NSND Hồng Sến đã đến được với nhau. Sau đám cưới, bà chuyển về sống cùng chồng và hai con riêng của chồng trong căn biệt thự rộng tới 600m vuông ở quận 11 TP.HCM.Có thông tin cho rằng, căn biệt thự này trước đây đã được NSND Hồng Sến và vợ cũ mua với giá khoảng 12 cây vàng và họ đã trả hết nợ. Tuy nhiên, Thúy An tâm sự rằng, bà đã phải tằn tiện, làm rất nhiều nghề khác nhau từ bỏ mối, buôn bán để có thể lo được tiền trả nốt số nợ còn lại cho căn biệt thự này.Dù là đạo diễn tài hoa hàng đầu của điện ảnh Việt Nam nhưng ngoài việc làm phim, NSND Hồng Sến gần như không biết làm gì khác. Trong khi lương của một đạo diễn khi ấy không được bao nhiêu. Chính vì thế, Thúy An phải là người đứng ra quán xuyến cho gia đình.Vào năm 1993, NSND Hồng Sến qua đời. Khi đó, Thúy An mới bước qua tuổi 30, cô con gái chung của hai người cũng chỉ mới lên 5 tuổi. Một lần nữa, những thị phi khủng khiếp lại có dịp vây quanh bà. Người ta đồn thổi, Thúy An từ một diễn viên danh giá giờ không còn một đồng xu dính túi và hai mẹ con bà phải phiêu bạt sang tận bên Lào.Tuy nhiên, thực tế không hẳn như thế. Sau khi chồng mất, Thúy An học làm nghề kim hoàn. Sau vài lần sang Lào bỏ mối, bà nhận thấy nơi đây có thể làm ăn được nên chuyển hẳn sang đó mở cửa hàng. Tại đây, bà có quen một người đàn ông Lào nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được một thời gian. Lý do cho sự tan vỡ theo lý giải của nữ diễn viên này là do "bởi sự khác biệt văn hóa".Sau khi chia tay bạn trai người Lào, Thúy An tình cờ gặp một khách hàng quốc tịch Đức nhưng quê gốc ở Bạc Liêu. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Họ kết hôn rồi chuyển về Đức sinh sống.Những năm tháng đầu, Thúy An gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới. Bà nói vui rằng, khoảng thời gian đó bà "làm báo nhưng là 'báo cô' chồng". Rồi bà bắt đầu học tiếng Đức và trở thành trợ lý cho chồng trong các công việc kinh doanh liên quan tới ngành điện công nghiệp.Con gái của bà với NSND Hồng Sến lúc này cũng đã 25 tuổi. Cô không đam mê nghệ thuật như cha mẹ mà theo học ngành kinh doanh nhà hàng và cũng đã có gia đình riêng.

Vì muốn có một cuộc sống bình yên nên Thúy An không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về cuộc sống sau này của mình. Thế nên mới có tin đồn rằng bà vẫn đang ở Lào và có một cuộc sống cơ cực vì làm ăn thua lỗ.

Biệt động Sài Gòn

Nghệ sỹ Thúy An (tóc ngắn) trong lần trở về Việt Nam năm 2012.

Thúy An cho biết, mỗi năm bà đều về Việt Nam một lần, tuy nhiên, bà chỉ về để gặp gỡ người thân trong gia đình chứ không liên lạc với các đồng nghiệp cũng như bạn bè từng thân thiết trước kia.Chỉ hồi đầu năm 2012, khi các thành viên trong đoàn làm phimtái ngộ sau hơn 25 năm, Thúy An mới tới tham dự. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khi ấy mới có dịp biết về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên tài danh này.

Ở độ tuổi ngoài 53, tóc đã có sợi bạc nhưng trông bà vẫn đẹp và viên mãn. Thúy An cho hay, mỗi năm bà sẽ thu xếp về ở Việt Nam 6 tháng để tránh cái lạnh của mùa đông bên Đức cũng như có thời gian cho các hoạt động từ thiện.