Cười đứt ruột... với Tìm kiếm tài năng

Chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng (Got Talent) được bán chạy tại gần 50 quốc gia, được phát sóng toàn cầu và trở thành format chương trình truyền hình được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, vì vậy khán giả Việt Nam rất háo hức chờ đợi trên VTV3. Tuy chỉ mới phát sóng đến tập 3 nhưng chương trình đã tạo ra khá nhiều phản ứng từ khán giả, đặc biệt là cư dân mạng.

“Dở hơi nhất thế giới” được lên sóng

“Chiếc đàn guitar có vẻ cũ kỹ nhưng chẳng thành vấn đề gì nếu nó rơi vào tay một nghệ sĩ điêu luyện”. Đây là giọng đọc của phát thanh viên VTV3 giới thiệu phần dự thi của thí sinh Bùi Trọng Dư đến từ Hải Phòng. Nghe những lời giới thiệu này, khán giả cứ ngỡ sắp được thưởng thức một tiết mục tuyệt kỹ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau đó là những tiếng guitar phô dây vang lên. Đến khi thí sinh này cất tiếng hát thì khán giả ôm bụng cười nhưng không phải cười vì Dư hát hay mà cười vì cậu này nhắm tịt mắt hát rú một cách hồn nhiên. Giám khảo bấm chuông, gọi tên nhưng thí sinh vẫn mặc kệ hát tiếp. Đến khi Thúy Hạnh phải bấm hai chuông một lúc thì Dư mới chịu ngưng! Sau đó Dư còn cởi áo khoác và gào một bài khác không cần nhạc đệm. Tiếng gào chua chát đến mức nghệ sĩ Thành Lộc phải bỏ chạy khỏi ghế giám khảo!

Trước những tiết mục hát như say xỉn trên, nhiều thành viên của Facebook đã đồng tình với ý kiến: “Phát ngại với Vietnam’s Got Talent”. Sau chương trình phát sóng ngày 1-1, khán giả trên YouTube đã bình chọn cho tiết mục của thí sinh Trần Thu Hiền là “tiết mục dở hơi nhất thế giới”. Hiền ra sân khấu với trang phục lôi thôi, hát tay vo bài Môi tím không cần nhạc đệm, chân thì cứ thay nhau xoạc qua xoạc lại… Cũng như thí sinh Bùi Trọng Dư, Hiền cũng bất chấp tiếng chuông báo ngừng của giám khảo. “Hâm quá đi thôi” - đó là nhận xét trên mạng dành cho Hiền.

Giám khảo Thúy Hạnh khóc dễ dãi khi nghe một thí sinh nhí hát My heart will go on. Ảnh: NGÔ BEN

Nhiều giọng ca rùng rợn khác đã không ngại bộc bạch rằng họ đã hát, đã diễn ở nhà, ở xóm nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội hát trước đám đông. Vì vậy đi thi lần này là để được… toại nguyện!

Có thể ban tổ chức còn “găm” những tài năng thật sự ở những tập tiếp theo để tạo sức hút của chương trình. Nhưng dẫu sao với những ai đã từng xem qua phiên bản Got Talent của Mỹ hoặc Anh cũng không thể không so sánh chất lượng thí sinh.

Có ai chết vì thương chưa?

Sở dĩ Got Talent nổi tiếng toàn cầu là nhờ “cha đẻ” Simon Cowel được biết đến với vai trò là giám khảo có những lời nhận xét khá khắc nghiệt với các thí sinh. Các giám khảo khác của American, British’s Got Talent cũng chinh phục khán giả nhờ thể hiện cá tính và nhận xét chân thật, sắc sảo, giúp họ rèn luyện tốt hơn trên con đường nghệ thuật.

Tuy nhiên, phần lớn những lời của giám khảo tại Vietnam’s Got Talent thốt ra đều khiến khán giả hoảng hốt vì những ngôn từ cường điệu quá mức.

Chẳng hạn, sau tiết mục của Trần Văn Thương, giám khảo Thành Lộc nói: “Thương đã bắn một mũi tên vào tất cả trái tim của mọi người đang ngồi ở dưới này, chúng tôi chết vì Thương rồi”. Trong khi tiết mục dự thi của thí sinh này rất sơ sài. Thí sinh Trần Văn Thương lên sân khấu hát với một cây organ tự đệm. Giọng hát thì bình thường, còn phần đệm thì anh cũng chỉ bấm vài hợp âm tự động.

Đến tiết mục của thầy giáo Nguyễn Xuân Trung, nghệ sĩ Thành Lộc bình luận: “Giọng hát của bạn rất hay và bạn làm tôi nổi hết cả gai ốc lên. Tôi cứ tưởng tôi bị cảm cúm nhưng mà thực ra không phải, nên tôi phải kiểm soát lại mình thì tôi phát hiện mình cần phải đồng ý thôi”.

Sau tiết mục của cặp đôi nhí khiêu vũ Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc, nhạc sĩ Huy Tuấn cảm thán: “Tiết mục của hai cháu cho thấy sáng tạo có thể làm cho tất cả mọi người trở nên điên loạn” (!?).

Giám khảo hở tí là há hốc miệng và ra vẻ dễ xúc động. Có thí sinh chưa kịp biểu diễn gì thì ban giám khảo đã mau mắn sụt sịt.

NGÔ BEN