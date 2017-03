Cuốn truyện tranh siêu nhân đầu tiên giá 1 triệu USD

Bìa cuốn Action Comics No.1 giá triệu đô - Ảnh: Telegraph

Bản in nói trên ra đời năm 1938 có tiêu đề Action Comics No. 1 được một người bán tư nhân cho một khách hàng cũng là tư nhân, tất cả đều giấu tên và thông qua trang web đấu giá của Mỹ ComicConnect.com. Cuốn sách này có hình bìa vẽ siêu nhân đang nhấc bổng một chiếc xe hơi và có giá gốc thời đó là 10 xu.

Chủ sở hữu trang web đấu giá nói trên là Stephen Fishler cho biết cuốn truyện tranh được bán chỉ vài giây ngay sau khi nó được đem ra đấu giá vào sáng qua theo giờ địa phương. Ông không tiết lộ danh tính người bán mà chỉ cho biết đó là “một cá nhân nổi tiếng” tại New York, và người mua cũng là một khách hàng đặc biệt của trang web này.

Một công ty kinh doanh truyện tranh là Torpedo Comics năm ngoái đã trả 317.000 USD để mua một cuốn Action Comics No. 1. Một số bản in cùng nội dung khác cũng đã được bán với giá trên 400.000 USD. Sở dĩ bản in Action Comics No.1 nói trên được bán với giá kỷ lục 1 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với các cuốn khác vì nó có tình trạng nguyên vẹn, không có dấu vết phục chế.

Đây được coi như “báu vật” đối với giới sưu tập truyện tranh và hiếm khi một cuốn Action Comics No.1 được đem ra bán.

Các chuyên gia cho biết hiện chỉ có khoảng 100 cuốn Action Comics No.1 được xuất bản năm 1938 còn tồn tại, và rất ít trong số này được bảo quản nguyên vẹn.

Theo HỒNG QUANG (TTO, Telegraph)