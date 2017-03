"Cướp biển Caribbean 4" đạt doanh thu 90 triệu USD

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



Quả thực, theo các số liệu của The Exhibitor Relations công bố ngày 23/5, phần 4 của series phim này có tên "On Stranger Tides" và lần đầu tiên được thực hiện dưới công nghệ 3D, đã giúp nhà sản xuất "bỏ túi" khoản doanh thu đáng mơ ước 90,1 triệu USD chỉ trong ba ngày cuối tuần qua.



Trong phần mới nhất của bộ phim, chàng cướp biển Jack trứ danh đồng hành cùng Angelica, do người đẹp Tây Ban Nha Penelope Cruz thủ vai, trong hành trình đi tìm Suối nguồn Tươi trẻ trong truyền thuyết.



Đặc biệt, lần đầu tiên trong series phim ra mắt từ năm 2007 này, khán giả sẽ có dịp làm quen với các nhân vật có thật trong lịch sử như vị vua xứ Tây Ban Nha và một tên cướp biển khét tiếng có thật của vùng Caribe ở thế kỷ 18.



Bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của những gương mặt mới lần đầu xuất hiện trong "Cướp biển vùng Caribbean" như nam diễn viên Geoffrey Rush và Ian McShane.



Bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ cuối tuần qua cho thấy chàng cướp biển Jack lừng danh đã bỏ các đối thủ đáng gờm khác một khoảng cách rất xa.



"Bridesmaids," siêu phẩm hài đình đám của hãng Universal, dù xếp vị trí thứ hai song cũng chỉ mang về doanh thu khá "hẻo" 21 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu.



Nội dung phim xoay quanh những tình huống "cười ra nước mắt" của một nhóm các cô gái trẻ "tinh quái" trong việc chuẩn bị làm phù dâu cho đám cưới người bạn thân của mình. Tổng doanh thu của bộ phim trong hai tuần đầu công chiếu là 57,5 triệu USD.



Trong khi đó, sau hai tuần liên tiếp thống lĩnh bảng xếp hạng, bộ phim thuộc thể loại sử thi "Thor," do nam diễn viên Christ Hemsworth thủ vai chính, đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ ba, với doanh thu 15,5 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim trong ba tuần đầu công chiếu lên tới 145 triệu USD.



Một bộ phim "bom tấn" khác là "Fast Five," phần thứ 5 trong series phim về xe hơi tốc độ, cũng bị lùi một bậc xuống thứ 4, thu về 10,6 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim kể từ khi ra rạp hồi tháng trước là 186 triệu USD./.