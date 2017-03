"Cướp biển Caribe" không ưa vòng một rởm

Gần đây nhất, trong thông báo casting của êkíp “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” - tập phim mới về Cướp biển vùng Caribe, nhà sản xuất nêu rõ họ tìm kiếm đối tượng nữ trong độ tuổi từ 18-25, có hình thể chuẩn như người mẫu, và đặc biệt là “phải có vòng một tự nhiên.”

Nhà sản xuất nhấn mạnh “các đối tượng thử vai không nên mất công đăng ký nếu đã chỉnh sửa ngực”.

Keira Knightley - diễn viên chính trong loạt phim Cướp biển Caribe - là nữ diễn viên có vòng 1 "bằng phẳng". Nguồn: Internet

Theo yêu cầu của đạo diễn Rob Marshall, ngoài yêu cầu về khả năng diễn xuất, nhóm casting ở Los Angeles cũng sẽ áp dụng công nghệ phát hiện ngực đã chỉnh sửa đối với các ứng viên.

Một chuyên gia casting cho biết các diễn viên phải thực sự hòa hợp với bối cảnh thế kỷ 18 của phim, khi đó phái nữ phải mặc áo nịt ngực kiểu cổ (bó hẹp eo và nâng cao bầu ngực) nên một bộ ngực được bơm căng hoàn toàn không thích hợp cho bộ phim này.

Một số đạo diễn khác như Martin Scorsese cũng đã tuyên bố không hợp tác với các nữ diễn viên sử dụng botox hoặc bơm môi căng mọng, do lo ngại truyền tải lệch lạc tinh thần của nhân vật và bộ phim.

Các ứng viên cho “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” cũng phải biết bơi và lặn để đáp ứng các cảnh quay ở Hawaii vào mùa hè này.

Phần bốn của series phim ăn khách "Cướp biển vùng Caribe" sẽ xoay quanh quá trình tìm kiếm Fountain of Youth của thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp thủ vai).

Bộ phim dự kiến được công chiếu tại Mỹ vào ngày 20-5-2011. Cả ba phần phim trước đó, cũng do hãng Walt Disney phát hành, đều gây cơn sốt trên toàn thế giới và đạt tổng doanh thu lên tới 2,7 tỉ USD.

Theo Thanh Phương (Vietnam+)