“Cướp biển Carribe 4” sẽ khởi quay tại Hawaii

Tập phim thứ tư trong loạt phim nổi tiếng Pirates of the Caribbean của hãng Disney sẽ được thu hình tại Hawaii. Đó là tuyên bố của chính Thống đốc bang Hawaii Linda Lingle. Trong tập phim thứ 4 này, có tựa đề Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, tài tử gạo cội Johnny Depp sẽ trở lại trong vai Thuyền trưởng Jack Sparrow.

Phim được hãng Jerry Bruckheimer sản xuất và do Rob Marshall đạo diễn. Thống đốc Lingle ước tính rằng riêng việc thu hình tại ở Hawaii có chi phí 85 triệu USD. Theo V.L (TT&VH)