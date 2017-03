Cướp biển Somali “sợ” nghe Britney Spears hát

Theo Metro dẫn lời của Rachel Owens, một nữ sĩ quan hải quân trên tàu chở dầu lớn ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi cho biết rằng những ca khúc nổi tiếng của Britney như Oops! I Did It Again và Baby One More Time được dùng để xua đuổi cướp biển Somali. Đây cũng là giải pháp “hòa bình” hữu hiệu nhằm ngăn chặn hành vi cướp bóc tàu thuyền của chúng ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Châu Phi.

Britney Spears

“Ca khúc của cô ấy được chọn lựa bởi đội an ninh đi theo tàu chở dầu của chúng tôi bởi họ nghĩ rằng cướp biển ghét chúng nhất. Những gã này không chịu đựng được văn hóa phương Tây hoặc âm nhạc nên chọn lựa ca khúc đình đám của Britney là hoàn hảo” - Rachel Owens nói.



Trong năm 2011, có đến 176 vụ tấn công tàu thuyền của cướp biển. Trong đó, 25 vụ thành công. Cướp biển là mối đe dọa của Hải quân Hoàng gia - Royal Navy với 1.500 thủy thủ trên 14 tàu chiến hoạt động tuần tra liên tục trong khu vực.



Rachel Owens thường hướng dẫn các tàu chở dầu khổng lồ đi qua khu vực này. Cướp biển vẫn là mối đe dọa lớn nhưng theo Rachel các thành viên đội an ninh đã có giải pháp hoàn hảo là mở hết cỡ các ca khúc của Britney và chúng khá hiệu quả.

Một cướp biển Somalia đứng gần tàu cá Đài Loan



Steven Jones, thuộc Hiệp hội an toàn ngành công nghiệp hàng hải nói rằng cảnh sát và quân đội Mỹ đã từng dùng âm nhạc để ngăn chặn các cuộc bạo loạn. Sau đó, chiến thuật này lan rộng, được sử dụng để xua đuổi cướp biển. “Cướp biển sẽ chạy xa đến mức không thể nghe nhạc được và sử dụng nút tai”-Steven Jones cho biết.



Một phát ngôn vên của Hiệp hội các công ty an ninh tư nhân ở Anh thêm vào rằng việc chơi nhạc pop lớn đã được chứng minh là giải pháp hữu hiệu chống lại những kẻ tấn công. Nó đã trở thành công cụ chống cướp biển, khá hiệu quả. Mỗi công ty an ninh có sự lựa chọn âm nhạc cho riêng mình.

Theo M.Khuê (NLĐO / Mirror, Metro)