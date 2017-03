Cướp biển vùng Caribbean 4 bị cắt giảm kinh phí

Johnny Depp với vai thuyền trưởng Jack Sparrow. (Nguồn: Internet)

Nam diễn viên Johnny Depp sẽ trở lại với vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong tập phim mang tựa đề "Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides" này.



Tập thứ ba, "Pirates Of The Caribbean: At World's End" (2007), là một trong những bộ phim tốn kém nhất từ trước tới nay khi có kinh phí 300 triệu USD.



Và mặc dù loạt phim này đã thu về 2,68 tỷ USD trên toàn thế giới nhưng ông Rich Ross, Chủ tịch hãng Disney, vẫn yêu cầu nhà sản xuất Jerry Bruckheimer giảm 100 triệu USD kinh phí dàn dựng tập bốn bằng việc quay phim ở những địa điểm có giá thuê rẻ hơn.



Theo đó, các cảnh quay của tập phim mới sẽ được chuyển từ vùng Caribe, Los Angeles tới Hawaii và vùng biển nước Anh để tiết kiệm tiền./.