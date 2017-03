Cựu giám khảo American Idol làm chương trình mới

Kara DioGuardi. (Nguồn: Getty images)





Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Chương trình Going Platinum sẽ lên sóng vào năm tới, với trưởng ban giám khảo là DioGuardi, nữ ca sỹ nhạc đồng quê Jewel làm người dẫn chương trình.Sau hai năm gắn bó với cuộc thi âm nhạc đình đám American Idol của nhà đài Fox, Kara DioGuardi đã nói lời chia tay vị trí giám khảo của mình, khi chương trình bắt đầu có những thay đổi trong khâu tổ chức.Năm nay 39 tuổi, DioGuardi là một nhạc sỹ nổi tiếng đã giành được những giải thưởng quan trọng. Nhiều ca khúc của cô rất được hâm mộ, vậy nên trong số ca sỹ đã từng thể hiện các tác phẩm của DioGuardi, có những ngôi sao đình đám như Christian Aguilera, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Celine Dion và Britney Spears.Phát biểu về Going Platinum, cuộc thi đi tìm tài năng sáng tác nhạc, DioGuardi cho biết: “Những ca khúc hay và ý nghĩa là một phần căn bản của nền công nghiệp âm nhạc. Vậy nên đối với tôi, không có điều gì thú vị hơn là được tham gia vào quá trình tìm kiếm những tài năng sáng tạc nhạc mới. Tôi thấy rất hạnh phúc khi có thể góp phần biến ước mơ của những nhạc sỹ tương lai trở thành hiện thực.”Trước mắt, cuộc thi Going Platinum sẽ là nơi tranh tài của 12 thí sinh, và họ sẽ phải thể hiện được khả năng sáng tác của mình qua nhiều thể loại khác nhau, từ dòng nhạc ballad ngọt ngào tới những ca khúc nhạc dance sôi động.Trong chương trình này, cuộc sống của những thí sinh tham gia cũng sẽ được thực hiện dưới dạng phóng sự và chia sẻ với khán giả.Người thắng cuộc của Going Platinum sẽ nhận được 100.000 USD tiền mặt cùng một hợp đồng thu âm và phát hành./.