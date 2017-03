Cựu ngoại trưởng Mỹ Rice biểu diễn nhạc Mozart

Bà Condoleezza Rice biểu diễn trên sân khấu. (Nguồn: Internet)

Bà Rice đã trình diễn bản concerto soạn cho piano số 20 cung Rê thứ của Mozart cùng dàn nhạc Philadelphia và sau đó song ca cùng huyền thoại dòng soul Aretha Franklin tại một chương trình hòa nhạc từ thiện nhằm gây quỹ cho trẻ em nghèo.Cựu ngoại trưởng đã nhận được những tràng pháo tay vang dội khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn nhạc phẩm của Mozart và sau đó song ca cùng Aretha Franklin nhạc phẩm "Say A Little Prayer For You"./.