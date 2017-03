Cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Boyzone đến Hà Nội

Ronan Keating sẽ có mặt tại khách sạn Sofitel Metropole, Hà Nội tham dự lễ khai trương vào chiều ngày 18-9. Đây là lần đầu tiên, nam ca sĩ này đặt chân tới Việt Nam. Sau khi cắt băng khánh thành cùng quan chức IWC, anh sẽ tham gia tiệc cocktail, giao lưu và trình bày 3 ca khúc. Cùng tham gia sự kiện này còn có các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như Á hậu Ngọc Oanh, Á hậu Thuỵ Vân, nam diễn viên Dustin Nguyễn và siêu mẫu Hà Anh…

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam (Ảnh: Ronan)

“Tôi rất vui vì được gặp gỡ, tham gia sự kiện này cùng cựu thành viên nhóm nhạc Boyzone nổi tiếng. Chúng tôi còn trực tiếp nghe Ronan Keating hát nữa, thật là tuyệt”, người đẹp Ngọc Oanh chia sẻ.

Ngôi sao nhạc pop Ireland sinh năm 1977, kết hôn khi mới 21 tuổi. Anh và vợ, người mẫu Yvonne có 3 đứa con Jack (10 tuổi), Marie (8 tuổi) và Ali (4 tuổi).

Ronan Keating cùng vợ yêu, người mẫu Yvonne

Ronan Keating gia nhập Boyzone khi mới 17 tuổi. Boyzone được thành lập năm 1993 bởi Louis Walsh, ông bầu cũng là người đỡ đầu ca sĩ Johnny Logan và ban nhạc Westlife. Chàng thủ lĩnh cùng các thành viên nhóm Boyzone như Stephen Gately, Mikey Graham, Shane Lynch, Keith Duffy đã chinh phục khán giả thế giới vào những năm cuối thập niên 90 bằng những bản ballad ngọt ngào.

Khi Boyzone tạm ngưng hoạt động vào năm 2000, các thành viên khác im hơi lặng tiếng thì Ronan đi theo con đường solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Ca khúc trong phim Notting Hill, When you say nothing at all là sự khởi đầu cho sự nghiệp solo của anh. Sở hữu chất giọng tuyệt vời, Ronan đã dần thoát khỏi hình ảnh của chàng thủ lĩnh nhóm Boyzone ngày nào và ngày càng trưởng thành hơn.

Nhóm nhạc đình đám Boyzone của thập niên 90 (Ảnh: Auspop)

Đến nay, Ronan đã có 14 đĩa đơn đứng ở vị trí số 1 của bảng xếp hạng Anh quốc và anh được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là nghệ sĩ 30 lần liên tiếp lọt vào danh sách top 10 đĩa đơn của UK. Album mới nhất của anh, Songs for my mother ra mắt vào tháng 3 năm nay tại Anh.

Năm 2008, Ronan Keating tái hợp cùng 4 thành viên của Boyzone bằng single Love You Anyway và một tour diễn vòng quanh nước Anh. Nhưng dù tìm mọi cách thu hút sự chú ý, kể cả màn nude gây sốc nhưng sự tái hợp của nhóm nhạc nổi danh một thời không lấy lại được tiếng vang như mong đợi.

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)