Cựu thành viên Westlife đến VN

Tuy nhiên, sự muộn màng của cựu thành viên ban nhạc Westlife không làm giảm bớt sức nóng và sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ anh. Gần 20:00 chuyến bay của Brian mới hạ cánh, thế nhưng từ trước đó rất lâu, gần 100 fan hâm mộ chàng ca sĩ có mái tóc vàng mượt mà đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Và khi giọng ca của "Irish Son" hay "Real To Me" vừa xuất hiện, họ bắt đầu hò hét, hô vang tên thần tượng...

Già dặn và có phần "phát tướng" hơn cái thời còn tung hoành cùng Westlife, Brian McFadden ăn vận rất giản dị: anh mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu xanh và khoác ngoài chiếc áo gi-lê. Các fan hâm mộ dễ dàng nhận ra thần tượng của mình bởi phong cách ăn mặc quen thuộc này. Có vẻ mệt sau nhiều giờ bay nhưng Brian vẫn nở nụ cười rạng rỡ từng làm xao lòng biết bao cô gái trẻ.

Anh cũng rất nhiệt tình dừng lại ký tặng những người hâm mộ trước khi lên xe về khách sạn Sofitel Metropole nghỉ ngơi.

Sáng mai, ngày 5/10, Brian McFadden sẽ dành thời gian khám phá Hà Nội trước khi tới Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình luyện tập chuẩn bị cho đêm diễn Hennessy Artistry được tổ chức vào ngày 6/10 tới.

Ngoài cựu thành viên của Westlife, đêm nghệ thuật Hennessy còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới như nữ ca sĩ Lenka - được mệnh danh là "Họa mi nước Úc", nhạc sĩ kiêm ca sĩ đình đám ở Anh - Paul Freeman và ban nhạc rock của Mỹ Boys Like Girls. Tuy nhiên, là ca sĩ "đinh" của chương trình, chắc chắn Brian sẽ khuấy động đêm nhạc cùng những điều bất ngờ thú vị.

Brian McFadden vốn là thành viên của ban nhạc Westlife. Đây là một trong 50 ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, năm 2004, Brian tuyên bố rời Westlife. Anh nhanh chóng ký hợp đồng cùng Sony BMG và bắt đầu tạo dựng sự nghiệp solo của mình.

Tháng 9 cùng năm, anh phát hành đĩa đơn đầu tiên “Real to Me” và ngay lập tức leo lên vị trí số 1 của UK Singles Chart. Album solo đầu tiên của McFadden là “Irish Son” cũng lọt vào top 40 của UK Albums Chart. Một trong những single được các fan yêu thích nhất chính là "Almost Here" mà Brian đã song ca cùng nữ ca sĩ Delta Goodrem - người vợ hiện tại của anh.

Năm 2002, khi còn là thành viên của Westlife, Brian McFadden kết hôn với Kerry Katona thuộc nhóm nhạc Atomic Kitten. Thế nhưng, tới năm 2004, họ nhanh chóng tuyên bố chia tay dù đã có chung 2 mặt con. Hai năm sau, họ hoàn tất thủ tục ly dị và chính thức đường ai nấy đi.

Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc "Real To Me" do Brian McFadden thể hiện: