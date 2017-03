Cựu Tổng thống Bill Clinton đóng phim

Phần 1 của The hangover gây chú ý với sự tham gia diễn xuất của võ sĩ huyền thoại Mike Tyson, và nay đến lượt cựu Tổng thống Mỹ. Đoàn làm phim The hangover 2 cũng xác nhận nguồn tin trên.



Phần 2 của The hangover đã khởi quay từ tháng 10.2010 do Todd Philips đạo diễn với dàn diễn viên Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha...



Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 5.2011.





Theo Đ.T (TNO)