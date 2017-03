Dạ cổ hoài lang cho tôi cảm hứng sáng tác

Một di sản quý giá cần được khai thác Dạ cổ hoài lang là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá của đất Bạc Liêu, xứng đáng để lại cho ngàn sau. Làm thế nào để giữ lại lâu bền trước sự xâm thực của những nguồn văn hóa mới? Tôi đưa bài Dạ cổ hoài lang đã ký âm lại cho Công ty MASECO làm karaoke rồi sau đó, các kênh truyền thông đưa lên mạng. Tôi chỉ mong cho lớp đàn em, thanh niên biết say mê, trân trọng tác phẩm Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. May mắn thay, điều đó đã trở thành hiện thực. Lên sân khấu, mỗi nghệ sĩ cải lương ca Dạ cổ hoài lang theo cách riêng của họ, khác nhau về ca từ, khác nhau về thanh nhạc. Nhưng âm nhạc là một nghệ thuật quy ước, không thể chấp nhận tình trạng ấy. Muốn con cháu chúng ta cùng giữ gìn, trân trọng Dạ cổ hoài lang thì không có cách nào hơn là Bạc Liêu phải có một bản Dạ cổ hoài lang chuẩn, được ký âm với thanh nhạc Tây phương, được in ra và được đưa lên mạng. Ca từ phải được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp thật chuẩn để phục vụ cho những người nghiên cứu văn hóa. Những nhạc sĩ, nghệ sĩ Bạc Liêu dưới sự chủ trì của ngành văn hóa - du lịch có thể làm được việc ấy.