Đà Lạt mở hội “thi yêu" và trao nhẫn kim cương

Ông Phạm Văn Đô Liêm

PV có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Đô Liêm - phụ trách truyền thông cho cuộc “thi yêu nhau” này ngay sau cuộc họp báo vừa diễn ra tại Đà Lạt.



* Theo như thông cáo của BTC, Đà Lạt điểm hẹn tình yêu sẽ là cuộc “thi yêu nhau” lần đầu tiên xuất hiện tại VN. Thế nhưng, Đà Lạt cũng từng tổ chức thi hôn nhau dành cho các đôi tình nhân. Như vậy, hôn nhau cũng chưa phải là yêu nhau?



- Cuộc thi hôn nhau đó do một đơn vị khác thực hiện chứ không phải chúng tôi. Còn nếu nói hôn nhau đồng nghĩa với yêu nhau cũng không hẳn đúng. Vì với văn hóa phương Tây, người ta có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng không vì vậy mà họ yêu nhau.



Lâu nay, văn hóa người Việt mình nói riêng và Á Đông nói chung, chuyện yêu đương thường là riêng tư thầm kín. Qua cuộc thi này, chúng tôi muốn du nhập một nét văn hóa đẹp đó là tạo điều kiện để các đôi lứa công khai bày tỏ tình yêu với nhau trước mọi người. Nói vui, báo chí vẫn hay phản ánh về một nghịch lý, rằng chuyện “tế nhị” thì chúng ta đem ra giải quyết ngoài đường còn yêu nhau hay hôn nhau thì lại vào chỗ kín đáo.



* Vậy sẽ có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau bày tỏ tình cảm trong cuộc thi này?



- Với khả năng tổ chức của chúng tôi, đủ năng lực giúp khoảng 500 cặp tình nhân “yêu nhau” trong chương trình này. Thế nhưng, điều chúng tôi lo lắng nhất vẫn là nơi lưu trú cho các đôi lứa. Vì lúc cuộc thi diễn ra cũng là lúc Đà Lạt vào mùa lễ hội, do đó chỗ ở cho du khách rất nan giải. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục, mời các khách sạn cùng hợp tác. Tất nhiên, chính quyền Đà Lạt cũng trợ giúp chúng tôi rất nhiều.



* Điều kiện để tham gia cuộc thi này là phải độc thân hoặc đã ly hôn và tuổi đời từ 18 đến 45. Nhưng ai cũng biết trong tình yêu thì không có tuổi?



- Do chương trình chúng tôi đưa ra khá dày nên đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe, mà tuổi từ 18 - 45 được cho là phù hợp. Chúng tôi còn tính đến việc mời người tàn tật tham gia nữa đấy, nhưng thú thật là khả năng tổ chức của chúng tôi không thể “ôm hết” mọi thành phần trong xã hội.



Trước mắt, chương trình ưu tiên sinh viên, bộ đội và công nhân... vì những đối tượng này có một vai trò và ý nghĩa quan trọng trong xã hội, như điều kiện để họ tham gia các cuộc vui chơi như thế này là không nhiều.



* Chương trình mới nghe thật hấp dẫn, nhưng người tham gia chương trình lại phải đóng tiền, ông có thấy dính chuyện tiền vào thì “yêu nhau sẽ mất thiêng”?



- Chúng tôi đã cân nhắc khá kỹ khi quyết định thu phí những ai tham gia chương trình này. Nói thật, phí thu rất tượng trưng chỉ có 120.000/người. Chưa kể là chúng tôi còn tính chuyện giảm 50% cho sinh viên, bộ đội và công nhân. Còn tại sao phải thu phí và phí đó dùng để làm gì? Xin thưa, thu phí để sàng lọc và giữ lại những người thật sự muốn tham gia chương trình thay vì chỉ “ham vui”. Còn phí đó, chúng tôi chia đều thành các giải thưởng, món quà nhỏ tặng lại các đôi tình nhân chứ BTC không hề giữ lại chút nào, và chắc chắn rằng đôi lứa nào cũng có quà.



Đến nay chúng tôi đã được Công ty CP sữa Đà Lạt (Dalat Milk) tài trợ cho chương trình. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như kế hoạch, cuộc thi này sẽ diễn hàng năm.



* Để tham gia cuộc thi này thì đăng ký ở đâu?



- Cuộc thi do tạp chí Du lịch và Giải trí (Bộ VH, TT&DL) phối hợp với Công ty Truyền thông Nam Việt thực hiện. Có thể đăng ký qua trang web www.namvietmedia.vn hoặc các công ty du lịch có liên kết với chúng tôi, (tên công ty và địa chỉ xin tham khảo ở trang web trên). Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/12/2009.



* Xin cảm ơn ông!