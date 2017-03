Đại diện tham dự là người mẫu Trúc Diễm

Tuy nhiên liên lạc với Thu Phương, cô cho biết phía Công ty Elite có đề nghị cô tham dự nhưng do bận chuyện riêng nên cô đã từ chối.

Về điều này, bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc điều hành Công ty Elite Model Beauty Việt Nam (đơn vị chịu trách nhiệm cử người tham dự cuộc thi), giải thích: “Hình ảnh Vũ Thu Phương xuất hiện không phải trên website chính thức của cuộc thi Hoa hậu Trái đất nên nhà tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào ngoài trang chủ (missearth.tv - PV). Thu Phương chỉ là một trong những ứng cử viên để chúng tôi lựa chọn ban đầu chứ không phải đại diện chính thức”.

Hôm qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản đồng ý cho người đẹp Trương Tri Trúc Diễm dự thi Hoa hậu Trái đất 2007. Trúc Diễm sẽ lên đường tới Philippines tham dự vào ngày 20-10 tới. Trúc Diễm năm nay 20 tuổi, cao 1,72 m, hiện là người mẫu độc quyền của Công ty PL. Cô từng đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh 2005.

Cô sẽ tham gia phần thi tài năng với ca khúc What I have done (Linkin Park), một ca khúc nói về môi trường rất phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Bộ áo dài chính của Trúc Diễm trong đêm thi chung kết trị giá 2.000 USD sẽ được đem ra bán đấu giá làm từ thiện.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 11-11 tại Nhà hát Đại học Philippines.