Đại nhạc hội vì Haiti lập kỷ lục tiền quyên góp

Madonna trình diễn vì Haiti tại New York - Ảnh: AP

Đêm nhạc kéo dài hai giờ đêm thứ sáu vừa qua diễn ra đồng loạt tại New York, Los Angeles và London với sự tham gia của hơn 100 ngôi sao âm nhạc và điện ảnh hàng đầu thế giới. Một số biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, trong khi một số khác gọi điện thoại kêu gọi khán giả quyên góp ủng hộ nạn nhân Haiti.

Sự kiện này được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình chính của Mỹ, trên trang YouTube và kênh MTV tại Anh.

Trong sự kiện này, ca sĩ Madonna đã hát ca khúc Like a prayer cùng dàn đồng ca, trong khi Sting trình diễn Driven to tears. Ca sĩ Rihanna hát lại ca khúc Redemption song nổi tiếng của Bob Marley, còn Jay Z lần đầu ra mắt ca khúc Stranded (Haiti Mon Amour) cùng với Bono và The Edge của nhóm U2.

Sting trình diễn trong đại nhạc hội vì Haiti tại New York - Ảnh: AP

Ngoài việc trình diễn gây quỹ, nhiều ngôi sao còn tình nguyện tặng tiền cho các nạn nhân động đất như Madonna ủng hộ 250.000 USD, cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie tặng 1 triệu USD, siêu mẫu Giselle Bundchen tặng 1,5 triệu USD, George Clooney và Leonardo DiCapiro mỗi người tặng 1 triệu USD.

Ngoài số tiền quyên góp từ các ngôi sao và khán giả xem truyền hình, các quỹ ủng hộ nạn nhân động đất Haiti còn nhận được tiền từ việc bán các ca khúc trình diễn trong đêm đại nhạc hội từ thiện Hope for Haiti Now thông qua trang iTunes.

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC)