Đại tiệc âm nhạc trong Tuần lễ phim Anh 2015

Những bộ phim đoạt các giải thưởng lớn ở các liên hoan phim quốc tế sẽ được chiếu trong dịp này: Mùa hè của Eve (God Help the Girl), Tuổi trẻ của Jonh Lennon (Nowhere Boy), Pulp, Điệu Soul cuồng nhiệt (Northern Soul), Hãng đĩa Good Vibrations (Good Vibrations), Giấc mơ dang dở (Control) và Bugsy Malone.

Bảy bộ phim tại Tuần lễ phim Anh năm nay sẽ đưa khán giả chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Ở đó nơi âm nhạc trở thành liều thuốc quý cho một cô gái mắc chứng bệnh biếng ăn như phim Mùa hè của Eve; nơi tất cả người dân của một thị trấn nhỏ cùng được hồi sinh và gắn kết với nhau nhờ những bài hát của nhóm nhạc Pulp; hay câu chuyện về tuổi trẻ John Lennon của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles; chuyện về cuộc đời và cái chết của một nghệ sĩ trẻ tài năng trong phim Giấc mơ dang dở… Những bộ phim sẽ kể về những góc khuất mà khán giả có thể chưa từng biết tới trong cuộc đời nghệ sĩ.

Bên cạnh chiếu phim trong khuôn khổ Tuần lễ phim Anh 2015, Hội đồng Anh cùng Hội Điện ảnh TP.HCM cũng tổ chức hội thảo Cơ hội nào cho điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới? vào 16 giờ ngày 30-10 tại cụm rạp CGV, Trung tâm thương mại SC Vivo City (quận 7, TP.HCM).

QUỲNH TRANG