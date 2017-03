“Đại tiệc” đãi... nhầm khách!

Tối qua, 24-11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 15 đã khép lại với kết quả chung cuộc không nằm ngoài dự đoán trước đó của giới chuyên môn. Tuy được đánh giá là liên hoan có nhiều “bột” để “gột” nên một liên hoan thành công (các phim là ứng cử viên “nặng ký” của giải Bông sen vàng đã công chiếu rộng rãi, được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao và có giải tại các LHP nước ngoài trước đó; có sự tham gia của các nhà điện ảnh nước ngoài...) nhưng nhìn tổng quan, LHP lần này vẫn là một cuộc chơi kém vui.

Khách mời lần lượt bỏ về

Ngay từ khi có thông tin LHP 15 được tổ chức tại thành phố Nam Định, không riêng gì khán giả mà giới nghệ sĩ, diễn viên cũng đã... thở dài. Với một thành phố nổi tiếng về dệt hơn là các hoạt động điện ảnh, giải trí thì tìm được một không khí ồn ào, náo nhiệt đủ để làm rộn ràng một LHP cấp quốc gia là chuyện không dễ dàng gì. Và cái lo ấy càng hiện rõ hơn khi rất nhiều “sao” vừa bước chân đến Nam Định đã phải kêu lên: “Trời ơi, sao thành phố buồn quá vậy?”. Có lẽ vì “không hợp với dáng em” nên nhiều nghệ sĩ ngay sau đêm khai mạc đã lần lượt “hô biến”. Diễn viên Võ Thành Tâm xuống Hà Nội. Ca sĩ Thanh Thảo (phim Võ lâm truyền kỳ), Hồ Ngọc Hà (phim Chiến dịch trái tim bên phải) cũng nhanh chóng “lặn” mất tăm. “Đội quân” hùng hậu của bộ phim Chuông reo là bắn rủ nhau đi Quảng Ninh. Diễn viên Minh Thư “gái nhảy” chỉ ở lại vỏn vẹn đúng một ngày. Minh Thư chia tay cuộc vui cũng với lý do: “không khí buồn chán quá và chắc không được giải, ở lại làm gì!”.

Một số diễn viên khác có phim tranh giải thì viện nhiều lý do để vắng mặt. Mỹ Duyên (nữ diễn viên chính của Nữ tướng cướp) cho biết không có mặt vì kẹt lịch diễn sân khấu. Kim Thư, Đan Trường của Võ lâm truyền kỳ từ Sài Gòn gọi ra cho hay: “bận quá, chưa thể ra được!”. Quốc Khánh (phim Áo lụa Hà Đông) chỉ hứa sẽ có mặt tại LHP vào đêm trao giải vì bận với lịch quay từ sáng tới tối. Mãi đến chiều 23-11, diễn viên Mỹ Uyên (phim Sống trong sợ hãi) mới từ Sài Gòn bay ra. Vừa gặp cô, diễn viên Hạnh Thúy than thở: “Chán quá chị ơi, Minh Thư bỏ về rồi. Hay mình cũng về luôn đi!”. Mỹ Uyên đã phải “lên dây cót” cho đồng nghiệp bằng cách an ủi: “LHP mấy năm mới có một lần. Anh chị em nghệ sĩ ít có dịp gặp nhau như thế này lắm. Đã có chị đây rồi, em yên tâm. Chị sẽ dắt em đi chơi”.

Phát hoảng vì fan!

Một trong những nét mới của LHP năm nay được dư luận đặc biệt quan tâm là giải thưởng do khán giả bình chọn. Thế nhưng với cách làm của ban tổ chức, khó lòng mà tin “chất lượng vàng” của giải thưởng này. Ví dụ, chỉ mỗi việc “điều động” khán giả đi xem để rạp phim không quá vắng cũng lắm chuyện bi hài: Nhiều khán giả nhỏ tuổi nói “không” với phim hoạt hình, kéo nhau qua xem Dòng máu anh hùng và bình chọn phim này hay nhất vì có... đánh đấm! Trong khi rất nhiều người dân thắc mắc với cánh báo chí không biết nhận vé mời xem phim ở đâu thì trong cuộc họp báo tại liên hoan, một thành viên ban tổ chức lại “hồn nhiên” thắc mắc: “Không biết trường nào được phân công xem phim này mà lại để báo chí kêu vắng thế?”.

Một nội dung khác khá hấp dẫn của liên hoan là ba buổi giao lưu. Tuy được khán giả hào hứng kéo đến tham dự khá đông nhưng nội dung diễn ra lại rất tẻ nhạt. Các câu hỏi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những câu mang tính... tò mò: “Anh Quốc Tuấn ơi, sao anh trẻ lâu thế?”, “Chị Trương Ngọc Ánh ơi, sao chị xinh thế?”, “Anh Quyền Linh ơi, anh đã có vợ chưa?”... Có lẽ vì khán giả chưa xem hết các bộ phim có diễn viên giao lưu đóng nên phần chuẩn bị sẵn các câu trả lời liên quan đến phim của các “sao” đã không được hỏi. Thay vào đó, mọi người phải trổ các sở đoản ra để phù hợp với “thị hiếu” của khán giả đến giao lưu. Diễn viên Quyền Linh được đánh giá là nhân vật nổi bật nhất bởi anh ca vọng cổ rất mùi, hỏi đáp khán giả hóm hỉnh, dẫn dắt đồng nghiệp giao lưu vui nhộn. Nghệ sĩ Bùi Bài Bình tuy đã có tuổi nhưng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ca hát, nhảy múa rất khí thế. Một số khán giả trẻ cuồng nhiệt quá mức nên khi xin chữ ký đã xô nhau tranh cướp ảnh trên tay của diễn viên, thậm chí có những động tác xúc phạm vào thân thể các diễn viên nữ. Một nam khán giả quá khích khi gặp nghệ sĩ Trần Lực đã lao vào ôm hôn và... cắn tai anh một phát đau trí mạng. Nhiều “sao” đã phải “mở đường máu” chạy trốn khỏi vòng vây của khán giả muốn gặp mình.