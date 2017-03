Đàm Vĩnh Hưng làm show vì không muốn xếp hàng chờ hát

- Show 'Mưa chiều kỷ niệm' tháng rồi bị nhiễu loạn bởi gặp phải tình trạng vé giả. Là người tổ chức, anh giải quyết sự cố này thế nào?



- Tôi và công ty đã gấp rút họp mặt để phân tích và tìm ra khoảng 100 vé giả. Tôi nghĩ họ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. In vé với số lượng thấp như thế thì giá thành rất cao. Chúng tôi đã có giải pháp như cho in nhũ vàng đồng chữ “Mr Đàm’s show”, đồng thời sẽ làm việc với bảo vệ và những người soát vé, yêu cầu họ phải quan sát kỹ trên vé những ký hiệu riêng. Tôi cũng khuyến cáo khán giả nên mua vé ngay tại phòng vé.Đây là lần thứ 2 công ty tôi gặp tình trạng vé giả, tôi tin là những gì kiếm được từ lừa lọc thì sớm muộn gì cũng không giữ được lâu đâu.- Sở dĩ tôi cho ra mắt dự án này là vì tôi thực sự không còn hứng thú lắm với việc xếp hàng nối đuôi nhau ra hát ở các tụ điểm. Tôi nghĩ nếu cứ như thế thì 10, 20 năm sau nữa đàn em, đàn cháu mình cũng sẽ mãi mãi xếp hàng đi hát, biết đến bao giờ sân khấu Việt Nam mới có lối thoát. Đây là chương trình định kỳ hàng tháng nằm trong chuỗi "Mr. Đàm ‘s show" của tôi, nên mức độ đầu tư không cao và “khủng” như "Mr. Đàm by night", và giá vé đương nhiên cũng rẻ hơn rất nhiều để những khán giả có thu nhập thấp có thể đến nghe tôi hát.Từ khi tôi thực hiện đến giờ đã có khá nhiều bạn ca sĩ trẻ khác bắt đầu đi theo hướng của tôi, có những chương trình riêng cho mình. Các nhà tổ chức cũng bắt đầu chịu đầu tư sân khấu từ âm thanh ánh sáng, cảnh trí, đạo cụ..., thay vì trước đây có gì xài nấy sau khi đi xem các đêm nhạc của tôi.- Đúng là khi thực hiện liveshow đình đám thì hiếm khi nào có lời lắm. Trừ khi có vài nhà tài trợ thì may ra mình yên tâm về mặt đầu tư. Lúc đó chỉ trông vào phần lãi của việc bán vé nữa thôi. Có lẽ tôi khá may mắn nên tất cả các liveshow đều có các mạnh thường quân hỗ trợ sau lưng. Có những nhân vật rất kỳ lạ, nhất quyết không cho tôi nhắc đến tên dù chỉ là lời cảm ơn, nhưng như thế làm tôi khó xử hơn.- Có lẽ hiện tại ở Việt Nam hai chữ liveshow đã bị lạm dụng tới mức khán giả như bị tung hỏa mù, ai cũng gào lên liveshow này, liveshow nọ… Rồi sau này, mỗi khi thực hiện chương trình riêng cho mình không biết các ca sĩ sẽ sử dụng tên gì để gọi cho đúng tính chất của nó nữa. "Mr Đàm’s show" là chương trình kinh doanh, chúng tôi chỉ gọi nó là show, không phải minishow hay liveshow, nên thực hiện đều đặn hàng tháng cũng là điều bình thường nếu không muốn nói là khá ít.- Dù giá vé rẻ, nhưng so với mặt bằng chung thì những show đều đặn hàng tháng của tôi có phần chịu chi tiền cho dancer, cảnh trí, đạo cụ, màn hình hơn. Những việc đó đủ để thấy là chúng tôi có thể bảo đảm được tên tuổi và uy tín của tập thể.Tôi thấy khán giả đến phòng trà cũng chỉ ngồi nghe nhạc là chủ yếu. Gần 2 tiếng đồng hồ không có chiêu trò, không đạo cụ, không cảnh trí mà họ vẫn chấp nhận. Vì thế tôi mới quyết định mở rộng đối tượng khán giả của mình hơn bằng các show diễn hàng tháng, nhằm phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Họ cũng có chung một nhu cầu là nghe tôi hát mà thôi. Làm ăn thì cũng phải biết nhìn trước ngó sau, quan sát thời cuộc tí xíu chứ đâu thể nào cứ ở trên dây điện miết được?- 20 bài là ít đấy. Tôi đã hát và vẫn hát như thế, thậm chí nhiều hơn thế suốt 15 năm nay rồi, không có gì là lạ lẫm cả. Tôi vẫn giữ nguyên kiểu của mình: là có bao nhiêu "chơi" bấy nhiêu, nếu ông trời và tổ nghiệp bảo mình hết thời thì dù có giữ gìn cách mấy cũng sẽ “ra đi mùa thu”. Nếu bề trên cho thì sẽ còn và cứ hát hoài mãi thôi.- Ôi, chắc là mọi người đang muốn nói đến sự “già nua” trong cách hát và cách xử lý chứ gì? Người nào đi hát nhiều năm thì cũng đều có được bản lĩnh đó thôi. Người nghệ sĩ có một nỗi khổ mà không ai chịu nhìn nhận và cảm thông, đó là khán giả cứ muốn chúng tôi trẻ hoài, trẻ mãi... cứ như những ngày đầu họ đến với chúng tôi vậy đó. Điều này rất khó. Khán giả mà, họ đâu biết khó hay dễ, họ chỉ biết phán xét thôi. Ví dụ như dạo này thấy "thằng đó xuống sắc và già quá, con đó mập lên rồi, da hơi nhăn rồi", có mấy ai hiểu được rằng chúng ta ai cũng đều phải già đi như nhau, quy luật của tạo hóa mà.- Tôi hoàn toàn tự tin vào sự lựa chọn ca khúc và sự phán đoán của mình để biết khán giả của mình thích gì. Các cô trong nhóm "Búp bê già" của tôi không phải là những người chạy theo phong trào. Họ đã yêu thương và sát cánh cùng tôi mười mấy năm rồi, nên cũng khó mà nói bỏ là bỏ được. Còn với những đứa bé yêu thích tôi từ 6 tháng tuổi cho đến 9-10 tuổi, tôi nghĩ công lớn nhất vẫn thuộc về các bậc phụ huynh, họ nghe riết rồi bọn trẻ bị “nhiễm” lúc nào không biết.Cũng như tôi ngày xưa có biết gì đâu. Gia đình cứ mở nhạc Khánh Ly, Thanh Tuyền, Chế Linh suốt ngày. Ngày nào cũng phải nghe, thế là mưa dầm thấm lâu và trở thành fan của họ lúc nào không biết. Tôi vẫn thường nói, cảm ơn các bà mẹ suốt ngày "ép" con nghe nhạc Mr. Đàm.- Tất cả các em đang âm thầm, gấp rút chuẩn bị cho xong những sản phẩm của mình để “bùng nổ” đồng loạt, đó là chiến lược của tôi đặt ra cho các em. Tôi từng nói, có những bạn tôi phải ém, cho mất tiêu luôn để chuẩn bị cho những "cuộc nổi dậy" sắp tới là vì vậy.- Thì hãy cứ thử “dùng” họ một lần khi không có tôi xem sao. Tôi xác nhận, với các học trò, tôi là người cực kỳ khó tính. Tôi muốn họ ngày càng hoàn thiện hơn. Tất cả những em tôi gọi là học trò đều luôn bị tôi làm khó về chuyên môn, cách giao lưu, cư xử với khán giả, đồng nghiệp như thế nào...- Đó là câu nói vui khi tôi hình dung đến cách mình vẫn hay chơi bài "xì-zách" thôi, số 21 là ngon lành và chắc chắn sẽ ăn tiền, tôi nghĩ ngay đến điều này và thốt lên như thế. Khán giả hãy đón xem những tập tiếp theo sẽ rõ.