Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương thắng lớn tại Zing Music Awards

Kết quả Zing Music Awards 2011 (In đậm là đoạt giải): 1. NHÓM NHẠC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: V. Music - Lượng bình chọn: 13.963 365 - Lượng bình chọn: 11.906 The Men - Lượng bình chọn: 2.860 2. CA SĨ TRIỂN VỌNG: NAM: Trần Tuấn Lương - Lượng bình chọn: 24.402 Phạm Trưởng - Lượng bình chọn: 18.794 Khánh Đơn - Lượng bình chọn: 15.027 NỮ: Khởi My - Lượng bình chọn: 3.594 Lan Trinh - Lượng bình chọn: 1.649 Nhật Thu - Lượng bình chọn: 1.589 3. NGHỆ SĨ MỚI XUẤT SẮC: NAM: Dương Triệu Vũ - Lượng bình chọn: 10.110 Khắc Việt - Lượng bình chọn: 9070 Noo Phước Thịnh - Lượng bình chọn: 8,965 NỮ: Văn Mai Hương – Lượng bình chọn: 1,919 Uyên Linh - Lượng bình chọn: 1,904 Bảo Thy - Lượng bình chọn: 1,849 4. CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: NAM: Đan Trường - Lượng bình chọn: 24.986 Đàm Vĩnh Hưng - Lượng bình chọn: 24.986 Akira Phan - Lượng bình chọn: 10.309 NỮ: Đông Nhi - Lượng bình chọn: 10.035 Bảo Thy - Lượng bình chọn: 5.338 Minh Hằng - Lượng bình chọn: 4.838 5. NGHỆ SĨ CỦA NĂM: Đàm Vĩnh Hưng 6. GIẢI THƯỞNG CA KHÚC CỦA NĂM 1. Chỉ anh hiểu em – Khắc Việt 2. Chỉ cần em hạnh phúc – Hồ Quang Hiếu 3. Nỗi đau xót xa – Minh Vương 4. Vì sao – Khởi My 5. Muộn màng – Thuỷ Tiên 6. Người ở lại – Cao Thái Sơn 7. Nỗi nhớ đầy vơi – Hồ Ngọc Hà ft. Noo Phước Thịnh 8. Nhớ rất nhớ - Bảo Thy ft. Dương Triệu Vũ 9. Như vẫn còn đây – Hiền Thục 10. Trang giấy trắng – Phạm Trưởng 7. GIẢI THƯỞNG VIDEO CLIP CỦA NĂM 1. Nếu như anh đến – Văn Mai Hương 2. Tau thích mi – Lilpig 3. Chỉ vì anh quá yêu em – The Men 4. Nothing in your eye – Mr.T ft. Yan Bi 5. Chỉ anh hiểu em – Khắc Việt 6. Khó – Nam Cường 7. Dạ khúc cho tình nhân – Đàm Vĩnh Hưng 8. Siêu nhân – Dương Triệu Vũ 9. Một lần cuối thôi – Hồ Ngọc Hà 10. Sắc môi em hồng – Minh Hằng 8. GIẢI THƯỞNG ALBUM CỦA NĂM 1. Xót xa – Đàm Vĩnh Hưng 2. Gió lạnh – Cao Thái Sơn 3. Để nhớ một thời ta đã yêu – Lệ Quyên 4. Anh còn nợ em – Đàm Vĩnh Hưng 5. Yêu lại từ đầu – Khắc Việt 6. Nếu mai rời xa – Thuỷ Tiên ft. V.Music 7. Nếu như anh đến – Văn Mai Hương 8. The Singer – Đông Nhi 9. Nỗi nhớ đầy vơi – Hồ Ngọc Hà ft. Noo Phước Thịnh 10. Việt Nam ngày mới – V.Music