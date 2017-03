Đàn cá không có bao tử ngàn đô ở Sài Gòn

Nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, khu vườn Nhật Bản với tên gọi Rin Rin Park có diện tích 20.000m2, do một Việt kiều Nhật đầu tư.

... Nhưng khu vực thu hút người tham quan là hồ nước dưới cây cầu, nơi hơn 200 con cá chép quý hiếm của Nhật Bản bơi lội. Những con cá chép này thuộc dòng cá Koi, được xem là đem lại sự thịnh vượng, giàu có và may mắn.

Chúng được lai tạo với nhiều màu sắc khác nhau, con trưởng thành có chiều dài từ 0,5 - 1,5m với tuổi thọ lên đến trên 50 năm. Điều đặc biệt là loài cá này không có bao tử, do đó chúng ăn không biết no. Tùy vào màu sắc, chủng loại mà mỗi con cá Koi sẽ có giá trị riêng. Con thấp nhất cũng có giá gần chục triệu đồng, cao nhất lên đến vài trăm triệu. Toàn bộ thức ăn của loại cá này được đưa từ Nhật sang, chúng sống trong môi trường nước từ 22 - 24 độ C.