Dàn mỹ nữ mặc bikini quấn quýt Lưu Khải Uy

Phim truyền hình Thịnh hạ vãn tình thiên bắt đầu phát sóng trên đài Giang Tô, Trung Quốc hôm 25/4. Trong tập 1 có cảnh nhân vật nam chính, do Lưu Khải Uy đóng, nằm bên hồ bơi, vây quanh anh là dàn mỹ nhân mặc bikini đủ màu rực rỡ.

Lưu Khải Uy được người đẹp phục vụ nhiệt tình trong một cảnh quay.

Theo Ifeng, sau khi các bức ảnh đăng tải, nhiều người hâm mộ nghĩ đến Dương Mịch, không ít độc giả nhắn nhủ: “Dương Mịch thấy thế nào?”.



Thịnh hạ vãn tình thiên là phim đầu tiên Lưu Khải Uy làm nhà sản xuất, anh cũng đảm nhiệm vai chính, trong khi đó người tình Khải Uy, tiểu hoa đán Dương Mịch, sắm vai nữ chính. Nhân vật của Khải Uy là Kiều Tân Phàm, công tử thường xuyên tỏ ra là người tự do tự tại, ngang ngược bất cần. Nhiều người ấn tượng với câu nói của Kiều Tân Phàm trong phim: “Ước mơ từ bé của tôi là sau này lớn lên, trong nhà có một hồ bơi thật to, trong hồ có thật nhiều gái đẹp mặc bikini, vòng một hấp dẫn. Tôi có một cái lưới bắt cá thật to. To đến không tả nổi. Tôi ngồi bên hồ, ưng 'cá' nào thì tóm 'cá' đó”.

Mỹ nữ vây quanh Khải Uy trong phim.

Vẻ ngoài ăn chơi nhưng trong lòng, Kiều Tân Phàm là người biết lo nghĩ. Anh có trách nhiệm với công việc và tình yêu của mình.

Thịnh hạ vãn tình tình thiên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Liễu Thần Phong. Phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt. Ngoài Dương Mịch, Lưu Khải Uy, sản phẩm truyền hình có các gương mặt như Ngô Kiến Phi, Lương Hựu Lâm, Phàn Thiếu Hoàng…

Theo Hải Lan (VNE)