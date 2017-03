Dàn nhạc giao hưởng Malaysian biểu diễn tại Việt Nam

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia.

83 nghệ sĩ thuộc MPO tham gia chương trình. Nổi bật nhất là phần biểu diễn của thần đồng âm nhạc người Malaysia, nghệ sĩ piano 15 tuổi Tengku Ahmad Irfan với tác phẩm Concerto No. 2 in G Minor, op.16 của nhà soạn nhạc Sergei Prokofiev. Tengku Ahmad Irfan là hiện tượng âm nhạc xuất sắc cả về biểu diễn piano và sáng tác.

Ngoài phần trình diễn của Tengku Ahmad Irfan, chương trình còn biểu diễn các tác phẩm: Bản giao hưởng số 9 From the New World (A.Dvorak); We are one (Datuk Mokhzani Ismail) và tác phẩm dành cho dàn dây, bài dân ca Lý Hoài Nam do nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân chuyển soạn.

Nghệ sĩ piano 15 tuổi Tengku Ahmad Irfan. Ảnh: HBSO

Chỉ huy biểu diễn chương trình là nhạc trưởng người Đức Claus Peter Flor (Phó Giám đốc nghệ thuật của MPO).

Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM (31-10) và Nhà hát lớn Hà Nội (3-11). Ngoài ra, MPO còn có những buổi diễn âm nhạc cho trẻ em tại Trường THCS Collette (29-10, TP.HCM); Trường THCS Tô Hoàng (2-11, Hà Nội); Làng trẻ em Birla (3-11, Hà Nội) và tham gia chương trình Giai điệu trẻ dành cho các khán giả trẻ tại Nhà hát TP.HCM (15 giờ ngày 31-10).

Q.TRANG