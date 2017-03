Dàn nhạc giao hưởng New York lần đầu biểu diễn tại VN

Hà Nội là một trong những điểm đến trong tour lưu diễn kéo dài 3 tuần của New York Philharmonic, dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất của Mỹ, do Alan Gilbert làm nhạc trưởng. New York Philharmonic đã biểu diễn tại 59 quốc gia nhưng đây là lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng lừng danh thế giới này tới Việt Nam.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể thực sự làm nhiều việc để giới thiệu một khía cạnh tuyệt vời khác của nước Mỹ tới thế giới. Năm ngoái chúng tôi đã có buổi biểu diễn tại CHDCND Triều Tiên và đó là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc. Kế hoạch sắp tới của chúng tôi là biểu diễn tại Việt Nam. Đó là cách tuyệt vời để giới thiệu những tinh túy của đời sống văn hóa Mỹ", nhạc trưởng Alan Gilbert nói.

Mùa lưu diễn 2009-2010 của dàn nhạc 168 tuổi này sẽ bắt đầu từ ngày 12/9/2009. Buổi hòa nhạc mở màn sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tới với sự tham gia của giọng nữ cao Renee Fleming. Đây cũng là buổi công diễn toàn cầu một tác phẩm mới của nhà soạn nhạc Phần Lan Magnus Lindberg. Tác phẩm mới của Magnus Lindberg sẽ được New York Philharmonic trình diễn trong tour lưu diễn tháng 10 tới mà điểm khởi đầu sẽ là Tokyo (Nhật Bản).