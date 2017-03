Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo mang nhã nhạc Nhật Bản đến Việt Nam

Chương trình Sound Of Culture gồm hai buổi biểu diễn. Biểu diễn Gagaku (một loại nhã nhạc của Nhật Bản) tại thành phố Huế vào ngày 17/7 do nghệ sĩ Togi Hideki biểu diễn cùng 30 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng. Đặc biệt buổi biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM (20h ngày 14/7/2009) sẽ do Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo New City thể hiện với 70 nhạc công và nhạc trưởng Naito Akira.

Tokyo New City là dàn nhạc khá đặc biệt với những “biến tấu” mới, những ý tưởng mới trong trình diễn, giúp cho rộng rãi công chúng dễ dàng thưởng thức những bản nhạc cổ điển, mục đích của dàn nhạc là hướng đến tính đại chúng hơn là hàn lâm viện.