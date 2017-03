Đan Trường lau nước mắt cho Cẩm Ly

"Anh Bo" nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho "chị Tư" khi hoàn tất cảnh quay. Ảnh: Maki.

Theo Khang An (Ngôi sao)



Đan Trường và Cẩm Ly tiếp tục kết hợp cùng nhau trong ca khúc mới nhất, Bông sầu đau. Đây là bài hát dân ca mà cả hai hy vọng sẽ tạo nên được một sự chú ý mới, tiếp nối những bản hit trước đó như Chim trắng mồ côi, Ướt lem chữ đời, Đau xót lý con cua... Do vậy, ngoài bản audio, cả hai cùng dành thời gian để quay clip cho bản nhạc này.Cặp đôi chọn bối cảnh Bình Quới (TP HCM) để thực hiện câu chuyện tình mang đậm màu sắc, tính cách của người miền Tây. Do từng là bạn diễn lâu năm, nên cả hai thể hiện rất ăn ý khi hóa thân vào vai vợ chồng hoặc người yêu. Bông sầu đau sẽ nằm trong album vol 22 Người miền Tây mà "anh Bo" dự kiến phát hành vào tháng 12.Thời gian gần đây, Đan Trường liên tục thực hiện những chuyến lưu diễn tại Mỹ, Canada và Đài Loan. Tuy vậy, anh cũng kịp phát hành cùng lúc 2 album karaoke vào đầu tháng 11, một sản phẩm dân ca Túp lều lý tưởng và một album nhạc trẻ Cắn môi tình còn đau.Khán giả có thể thưởng thức lại nhiều ca khúc từng được Đan Trường biểu diễn trong liveshow Ngôi sao bay như Chỉ có bạn bè thôi (song ca với Quang Linh), Ướt lem chữ đời (với Cẩm Ly), Túp lều lý tưởng (với Thanh Thảo); Giấc mơ màu tím (với Hồ Quỳnh Hương)... Quà tặng kèm mỗi album là một cuốn sách ảnh của Đan Trường.Tuy công việc rất bận rộn, Đan Trường vẫn dành nhiều thời gian để cùng fan club phát động và thực hiện nhiều chiến dịch từ thiện. Người hâm mộ của nam ca sĩ tại Sài Gòn vừa tổ chức hoạt động từ thiện mang tên "Chung tay cùng anh Bo" để chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt cũng như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Chương trình kéo dài đến ngày 28/11 và được xem như là món quà mà fan dành tặng cho Đan Trường nhân dịp sinh nhật của anh (29/11).Hoạt động từ thiện mà fan của "anh Bo" ở phía Bắc cũng không kém phần sôi động. Fan club của Đan Trường ở Hà Tây vừa tổ chức chương trình “Thắp lửa miền Trung” nhằm quyên góp gây quỹ ủng hộ cho đồng bào vùng lũ huyện Hưng Nguyên – Nghệ An. Trước đó, các bạn cũng có nhiều hoạt động đáng kể như chương trình "Uống nước nhớ nguồn" thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tặng sách giáo khoa cho các học sinh nghèo nhân dịp năm học mới...Đan Trường chia sẻ, anh rất vui, vì các fan của mình, không bị động chờ được kêu gọi mà tích cực chủ động thực hiện các hoạt động từ thiện. Anh cũng tỏ ý luôn sẵn lòng đồng hành cùng fan bất cứ khi nào thu xếp được thời gian. Riêng sinh nhật sắp tới của Đan Trường, ngày 29/11, anh và các fan sẽ đón mừng tuổi mới ngay tại trường quay, vì không có nhiều thời gian để tổ chức linh đình hơn.