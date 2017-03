Đảng đạo Hồi Malaysia phản đối ca sĩ Adam Lambert

Adam Lambert đang phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ đảng đạo Hồi đối lập Malaysia. (Nguồn: Internet)





Theo Văn Hưng (Vietnam+)

Lý do mà đảng này đưa ra là vì buổi biểu diễn đó sẽ khiến cho “văn hóa đồng tính” có cơ hội quảng bá tại đất nước có phần lớn người dân theo đạo Hồi này.Đảng đạo Hồi Pan-Malaysia (PAS) còn đe dọa sẽ kêu gọi các thành viên và người ủng hộ tẩy chay, tước bỏ tôn giáo đối với những ai tới xem buổi biểu diễn của chàng ca sỹ từng đoạt giải nhì American Idol.Nasrudin Hasan, Quản lý thanh niên của PAS, bày tỏ thái độ: “Buổi biểu diễn của Adam Lambert sẽ xúc phạm tới văn hóa của chúng ta, thể hiện qua những màn nhảy gợi dục, cùng cảnh hôn hít đồng tính với các vũ công nam… Đó là những thứ không phù hợp ở đất nước này.” Malaysia vốn coi quan hệ đồng tính là thứ vi phạm các chuẩn mực đạo đức.PAS là đảng chính trị lớn thứ hai tại Malaysia, với quy mô một triệu thành viên. Đảng này là một phần của tổ chức đối lập do cựu phó thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim, lãnh đạo.Nhiều ca sỹ nước ngoài đã trở thành “mục tiêu” tẩy chay của PAS, mà có thể kể đến các “nạn nhân” từ năm 2007 như Beyonce, Rihanna, Gwen Stefani, Avril Lavigne và Mariah Carey.Hồi tháng Năm vừa qua, cảnh sát Malaysia đã giải tán một cuộc biểu tình do phe đạo Hồi đối lập tiến hành, trong đó có nhiều người ủng hộ PAS, nhằm phản đối buổi diễn của rapper Mỹ Pitbull. Sự việc này càng đào sâu thêm những xung đột với phe Hồi giáo đối lập tại Malaysia.Văn phòng Bộ Văn hóa, nghệ thuật và di sản Malaysia cho hay những ca sỹ đã ký hợp đồng biểu diễn tại nước này đều phải chấp nhận tuân theo các thỏa thuận đặc biệt, nhằm điều chỉnh phong cách trình diễn của các nghệ sỹ cho phù hợp với nền văn hóa “nhạy cảm” của Malaysia./.