Đăng Quân - Bảo Ngọc giành chiến thắng Vietnam’s Got Talent

Từ 14 thí sinh của hai vòng trước, trong đêm chung kết tối qua, ban tổ chức mới công bố danh sách bốn tiết mục của các thí sinh: Đăng Quân - Bảo Ngọc, Vũ Song Vũ, Hương Thảo và Võ Trọng Phúc được vào vòng chung kết cuối.

Bốn thí sinh trên đã trình diễn phần thi của họ lần cuối và ban tổ chức đã dành 1 giờ cho khán giả bình chọn.

Đăng Quân - Bảo Ngọc đã nhận được nhiều tin nhắn bình chọn nhất từ khán giả và trở thành người chiến thắng của cuộc thi.

Đăng Quân - Bảo Ngọc trong đêm chung kết. Ảnh: TRÀ GIANG

Hôm nay (7-5), bốn thí sinh vào vòng chung kết cuối của Vietnam’s Got Talent sẽ có buổi giao lưu với truyền thông tại rạp chiếu phim BHD Cộng Hòa để chia sẻ những trải nghiệm về cuộc thi.

Chương trình “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” do VTV3 phối hợp với Công ty BHD sản xuất là phiên bản Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình Got Talent thuộc bản quyền của Fremantle Media. Chương trình được phát sóng từ ngày 18-12-2011.

TRÀ GIANG