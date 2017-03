Đặng Thu Thảo, Huyền My sẽ làm 'thăng hoa' nhan sắc Việt 2016?

Năm 2015 được xem là năm “đại phát” của nhan sắc Việt Nam khi có nhiều tên tuổi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế và đạt được những thành tích đáng nể. Đặc biệt, vào 14-2 vừa qua, theo công bố của chuyên trang Global Beauties thì nhan sắc Việt Nam đã tăng 11 bậc, từ 35 lên thứ 24 của thế giới.

Mới đây, Phạm Hương và Trần Ngọc Lan Khuê lại tiếp tục giữ vị trí thứ 10 và 19 trong Top 20 Hoa hậu đẹp nhất năm 2015 do trang Missosology - diễn đàn sắc đẹp nổi tiếng bầu chọn. Riêng trên trang Global Beauties, Trần Ngọc Lan Khuê lại là người đẹp duy nhất lọt Top 50 người phụ nữ đẹp nhất hành tinh của năm 2015. Cùng với việc lọt Top 50 của Global Beauties, Lan Khuê sẽ có cơ hội được trở thành Miss Grand Slam 2015 tức Hoa hậu của các hoa hậu hay Nữ hoàng sắc đẹp thế giới. Đây là một danh hiệu vô cùng lớn mà bất cứ người đẹp nào cũng muốn được sở hữu.

Thứ hạng của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới do trang Global Beauties công bố.

Vậy cơ hội toả sáng và thăng hạng của nhan sắc Việt sẽ ra sao trong năm 2016 khi đến thời điểm này những nhân tố mới vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Thậm chí, ngay từ đầu năm, nhiều người đẹp đã từ chối các cơ hội toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế vì những lý do riêng.

Á hậu Ngô Trà My - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2015, người được Universe SG Corporation (đơn vị sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 tại Việt Nam) “nhắm” đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi này đã lên tiếng tuyên bố không tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 vì phải thực hiện một “kế hoạch lớn” của cuộc đời. Và kế hoạch đó chính là việc cô lên xe hoa với doanh nhân người Hải Dương.

Ngay khi Trà My từ chối cơ hội này, Lệ Hằng - Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã được “nhìn ngó” đến nhưng người đẹp này có vẻ vẫn chưa sẵn sàng với điều này.

Trần Ngọc Lan Khuê vừa lọt top 50 Hoa hậu đẹp nhất hành tinh năm 2015 do Global Beauties bình chọn.

Tiếp đến, ngay khi Trần Ngọc Lan Khuê hào hứng chia sẻ thông tin Á hậu Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 có khả năng sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới hoặc Hoa hậu Trái đất nhưng Huyền My cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Trao đổi với phóng viên mới đây, Huyền My cho biết, thời gian qua cô nhận được khá nhiều lời mời tham gia các “đấu trường nhan sắc quốc tế” nhưng cô đang cân nhắc để lựa chọn thời điểm và cuộc thi phù hợp với bản thân.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các người đẹp “cân nhắc” hoặc từ chối các cơ hội được toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2007, Hoa hậu Ngô Phương Lan được đề cử tham dự Miss Wold nhưng cô từ chối vì lý do bận học. Năm 2011, Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May đã từ chối không tham gia Miss Earth vì lý do bận công việc. Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam (qua ảnh) Thanh Hằng cũng từng được đề nghị dự thi Miss Uneverse 2010 nhưng cô đã xin rút khỏi cuộc thi vì thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thuỳ Dung cũng từng khước từ lời đề nghi tham dự Miss World năm 2009 vì cho rằng Hương Giang phù hợp và nhiều kinh nghiệm dự thi hơn cô… Riêng Hoa hậu Việt Nam 2012 – Đặng Thu Thảo thì lại khước từ đến hai lần khi được đề cử dự thi Miss Wold 2013 và Miss Wold 2014 vì lý do cần trau dồi ngoại ngữ hoặc chưa chuẩn bị tinh thần.

Sẽ là năm của Đặng Thu Thảo, Huyền My?

Năm nay, theo công bố mới nhất thì Việt Nam sẽ có tới 3 cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trong nước.

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/3 đến 25/5. Cuộc thi được tuyên truyền là nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt gắn với hình ảnh thiên nhiên biển đảo quê hương và chọn ra gương mặt người đẹp đại diện.

Cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra tại các địa điểm Vĩnh Phúc, Bình Định và Thanh Hóa (ngày 1-30/5 vòng sơ khảo, 12- 19/6 vòng bán kết tại Vĩnh Phúc và Bình Định, 4-10/7 vòng chung kết tại Thanh Hóa). Diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, cuộc thi quy tụ người đẹp Việt đến từ nhiều quốc gia, châu lục... nhằm tôn vinh những giá trị đức - trí - thể - mỹ của người đẹp Việt Nam trên toàn thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13/7 - 25/8 tại Hà Nội và TP.HCM. Tương tự như mọi năm, cuộc thi sẽ tìm ra những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những người đẹp đạt giải cao tại cuộc thi này sẽ có cơ hội được tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới như: Miss Wold, Miss Earth và Miss Uneverse.

Đặng Thu Thảo đang được xem là nhan sắc sáng giá của năm 2016.

Vậy nghĩa là hy vọng đang đặt lên những gương mặt mới sẽ đăng quang trong ba cuộc thi sắp diễn ra.

Ngoài ra, theo một số chuyên gia về lĩnh vực sắc đẹp thì trong năm 2016 này có thể sẽ là năm của Á hậu Huyền My và Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Xét về nhan sắc thì Hoa hậu Thế giới sẽ là sân chơi phù hợp nhất với Thu Thảo - một cuộc thi tôn vinh nét đẹp thánh thiện và vẻ đẹp tâm hồn thông qua các công tác thiện nguyện. Và chắc chắn, việc Hoa hậu Đặng Thu Thảo tham gia cuộc thi này sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước bởi sức ảnh hưởng của cô đối với mọi người trong 4 năm qua là rất lớn.

Huyền My cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những bước ngoặt mới trong năm nay.

Riêng Á hậu Huyền My thì đến thời điểm này cô đã sắp xếp công việc và chuẩn bị tâm lý để chọn một cuộc thi phù hợp với mình nhất. Và tương tự Đặng Thu Thảo, Huyền My cũng đang là gương mặt gây được nhiều ấn tượng đối với công chúng trong và ngoài nước. Việc cô tham gia “đấu trường nhan sắc” quốc tế chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi người giống như trường hợp Phạm Hương - Lan Khuê trong năm qua.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng ngỏ ý rằng cô mong muốn được đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi nhan sắc nào đó mang tầm thế giới. Người đẹp cho rằng vẻ đẹp của cô phù hợp với cuộc thi nhan sắc nào đó và đó cũng là kế hoạch mà cô đang phấn đấu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ý định của cô vẫn chưa được các đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam tuyên bố điều gì. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có quyền đặt hy vọng vào người đẹp này bởi cuộc sống vẫn có những điều bất ngờ không thể đoán trước.

Theo Hà Tùng Long (Dân trí)