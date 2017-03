Danh ca Al Martino qua đời

Ca khúc Here In My Heart của ông đã chiếm vị trí số 1 suốt 9 tuần khi New Musical Express lần đầu tiên giới thiệu bảng xếp hạng vào tháng 11-1952. Các ca khúc ăn khách khác của ông còn có Spanish Eyes, Can’t Help Falling In Love, Volare...

Martino cũng là người thủ vai Johnny Fontane - con nuôi của Don Vito Corleone (Marlon Brando) - ở phim The Godfather (1972) và tái hiện vai diễn đó trong The Godfather: Part III (1990).