Danh ca Robin Gibb của Bee Gees đã qua đời

Thông báo của gia đình danh ca nêu rõ: “Gia đình Robin Gibb – danh ca ban nhạc Bee Gees vô cùng thương tiếc báo tin Robin đã qua đời ngày 20-5 sau một thời gian dài chiến đấu với ung thư và những ca phẫu thuật không ngừng nghỉ… Gia đình chúng tôi khẩn thiết yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này”.

Danh ca Robin Gibb đã qua đời

Robin Gibb được đánh giá là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử âm nhạc Anh. Ông mắc ung thư ruột, viêm phổi từ vài năm gần đây và người hâm mộ đã bắt đầu quen với thân hình ngày càng gầy gò, ốm yếu của ông. Tuy nhiên, dù bệnh nặng nhưng Robin vẫn không thể dứt khỏi công việc, không chịu nghỉ ngơi bất chấp sự can ngăn của gia đình và bạn bè.

Hôm 16-4, Robin Gibb rơi vào tình trạng hôn mê sâu và các bác sĩ cho biết ông chỉ có 10% cơ hội sống sót. Cả gia đình người nghệ sĩ tài danh, trong đó có Barry (anh cả của Bee Gees) đã sát cánh bên ông bên giường bệnh và hát những ca khúc nổi tiếng của nhóm. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi Robin bất ngờ tỉnh dậy vào ngày 23-4 khiến bạn bè và người thân vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, nghệ sĩ đáng khâm phục của Bee Gees đã từ biệt cõi đời vào ngày 20-5. Cái chết của ông được những người trong giới coi là một bi kịch lớn, một thiệt thòi của nền âm nhạc thế giới.

Sự nghiệp của ca sĩ- nhạc sĩ người Anh bắt đầu khi ông lập nhóm Bee Gees cùng hai người anh em Barry và Maurice năm 1958.

Ban nhạc nằm trong danh sách những ban nhạc bán được nhiều đĩa nhất mọi thời đại, trong đó có những ca khúc hit vẫn sống mãi trong suốt 6 thập kỉ qua, gồm có Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Massachusetts và Night Fever.

Cuối năm 2003, Maurice Gibb - em trai sinh đôi của Robin và cũng là thành viên trong Bee Gees, đã qua đời vì căn bệnh đường ruột. Sau đó, nhóm Bee Gees tan rã.

Theo L.San-Đ.Quyên (NLĐO/BBC)