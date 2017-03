Danh hài Hoài Linh: “Yêu đời không có nghĩa là cứ hớn hở”

Năm nay, Hoài Linh có mật độ phủ sóng phim tết cao thuộc hàng kỷ lục. Ngoài ra, anh còn thường xuyên xuất hiện trong rất nhiều chương trình biểu diễn. Vậy nên không lạ khi người ta nói anh rất giàu. Không chỉ thế, Hoài Linh còn được cho là người sống rất tình cảm.

Sợ người ta nói mình “thấy gớm”

. Được khen rằng diễn vai giả gái rất tài, anh sợ điều gì khi giả gái trên sân khấu?

+ Nghệ sĩ Hoài Linh: Tôi sợ nhất bị người ta nói “thấy gớm”. Câu đó tôi cũng hay dùng để nói người ta nhưng sao khi nghe người ta nói mình lại cảm thấy buồn.

. Giả gái với anh có khó lắm không? Anh có bí quyết gì để thường không bị sượng khi giả gái?

+ Giả gái khó lắm, vừa mệt vừa cực lại tốn tiền nữa! Mỗi lần giả gái tôi phải ngồi đến mấy tiếng để làm mặt. Ngoài ra, tôi còn phải may đồ rất tốn kém, phải đi mua từng cái phụ tùng, cọng lông nheo; phải giữ vóc dáng… Nhưng ngộ lắm, mỗi khi tôi làm mặt, lên đồ là thấy mình như một người khác vậy. Tự nhiên nó ra đàn bà con gái, tự nhiên được người ta khen.

. Anh bắt đầu giả gái khi nào? Nói giả gái là sở trường của anh có đúng không?

+ Tôi giả gái từ khi mới bắt đầu đi tấu hài bên Mỹ, cũng hơn 15 năm rồi. Lần đầu tiên là do tình thế bắt buộc. Tôi đi tấu hài với Chí Tài, Vân Sơn. Khi đó, do thiếu vai diễn nữ, tôi ốm hơn nên phải hóa trang, không ngờ khán giả thích. Sau này, chính những ông bầu yêu cầu tôi giả gái chứ không phải do tôi muốn giả gái hoài. Tôi tuyên bố không muốn giả gái nữa vì sợ khán giả tưởng sở đoản giả gái là sở trường của mình.

Hoài Linh bình dị trong đời thường khi tập chương trình Cô nàng ngổ ngáo của anh. Ảnh: HÒA BÌNH

Thế nhưng cũng có lúc tôi thích giả gái, nhất là với những tiết mục khán giả yêu thích như Ru lại câu hò, Hoa hậu ba miền. Khi khán giả thích thì mình sướng; muốn làm cái sau hay hơn, ấn tượng hơn cái trước.

. Nhưng đâu là lý do lớn nhất khiến anh không giả gái nữa?

+ Có người thích thì cũng có người ghét khi tôi giả gái. Tôi không có thời gian, công sức hay cảm thấy cần thiết để trả lời lại tất cả ý kiến đó, nên thôi. Mình tốn cả mớ tiền, có khi vài triệu đồng chỉ để mua đồ đẹp đóng vai giả gái cho công chúng vui vậy mà lại bị người ta chửi thì giả gái làm chi nữa. Trong khi đó, diễn vai ông già chỉ tốn khoảng hai trăm ngàn đồng cho bộ bà ba và cái khăn rằn.

Nói vui vậy thôi chứ tôi không ngại những lời chê. Lý do chính là mình già rồi, bắt đầu xấu, giọng nói không còn trong, chân tay không còn nhanh nhẹn để giả gái coi cho được nữa. Tôi cũng không còn đủ sức khỏe để hóa trang vào vai giả gái nổi. Vậy nên đành hẹn khán giả ở những loại vai khác.

“Không yêu đời thì yêu gì?”

. Một ngày đời thường của danh hài Hoài Linh là như thế nào nhỉ?

+ Không đi diễn thì tôi ở nhà, ngồi một mình trong phòng xem những chương trình du lịch đó đây trên truyền hình, xem phim nhưng không xem hài. Buồn nữa thì tôi đi câu cá. Tôi ở nhà hay ở sân khấu cũng rất ít nói, ít tâm sự với người khác. Ăn uống thì tôi chẳng cầu kỳ, thích ăn khô, ăn mắm với hơn chén cơm là đủ. Nếu không, tôi ăn hàng quán cũng được, thậm chí có khi tôi còn ngồi ăn ở vỉa hè. Quần áo tôi cũng không mấy khi diện đồ nọ đồ kia hay hàng hiệu; cứ dép lê, áo thun, quần lửng là khỏe nhất.

. Sống khá trầm lặng, ngoài đời nhìn anh cũng ít vui, vậy anh có yêu đời không?

+ (Cười) Sống không yêu đời thì yêu cái gì nhưng yêu đời không có nghĩa là tung tăng đi chơi đây đó, tươi cười hớn hở hay thể hiện ồn ào ra bên ngoài.

. Vậy anh nghĩ gì về tình yêu?

+ Tình yêu với tôi phải là một cái gì đó nhẹ nhàng, lãng mạn. Tuy nhiên, ở tuổi này và ngay bây giờ, tôi chẳng trông đợi gì vào một tình yêu nam nữ nữa... Tình yêu của tôi bây giờ là tình cảm dành cho gia đình, khán giả, sân khấu. Tôi vui, hạnh phúc khi mình diễn được một vai hay, được khán giả yêu mến. Tôi vui vì gia đình, người thân, anh em, bạn bè bình yên...

“Tôi không giàu”

. Tại buổi họp báo về chương trình lần này của mình, anh bảo rằng do còn nghèo nên không có tiền đầu tư hoành tráng… Thế nhưng anh lại nổi tiếng là nghệ sĩ có thù lao thuộc hàng cao ngất ngưởng. Sự thực là thế nào?

+ (Cười) Lúc đó, nói nghèo là tôi nói về Sân khấu Nụ Cười Mới của tôi - nơi làm chương trình cho tôi. Cá nhân tôi thì không nghèo cũng không giàu. Và tôi biết khán giả của mình cũng không giàu để có thể bỏ ra tiền triệu chỉ để mua một cái vé. Họ có thể là những nông dân đến từ Bình Phước, Lộc Ninh, Đồng Tháp... Tôi có gốc làm ruộng 14 năm nên cái gì cũng quy ra lúa, ra điều; vé cũng vậy. Tôi muốn ai cũng có thể xem được chương trình của mình chứ không thích làm chương trình chỉ để phục vụ người giàu.

. Nhưng thù lao một đêm của anh có thể bằng thu nhập cả năm của một người bình thường, sao lại không giàu? Có bao giờ anh đòi thù lao khiến ông bầu phải lao đao?

+ Tôi không nề hà chuyện chương trình lớn hay nhỏ. Vậy nhưng ai mà lấy đồng tiền ra làm mồi nhử tôi là sai lầm. Tôi sẵn sàng kêu giá trên trời để bỏ chương trình nếu mình không thích nhưng có những chương trình nhỏ, tôi vẫn vui vẻ nhận lời nếu thấy có tình cảm. Đúng là có những chương trình tôi đòi thù lao bằng thu nhập cả năm của người khác nhưng có khi tôi để họ trả bao nhiêu cũng được tùy vào khả năng. Bởi trong tình hình kinh tế khó khăn chung hiện nay, mình diễn cho bầu nghèo, biết người ta cắc ca cắc củm bán vài chục ngàn đồng một vé sao nỡ đòi thù lao cao. Rồi anh em bạn bè kêu diễn giúp, chẳng lẽ mình đòi giá cao? Rồi chương trình từ thiện không lẽ lấy tiền?... Bởi bù qua bù lại như vậy nên tôi không giàu.

. Nói chuyện thù lao rồi chuyện từ thiện, anh nghĩ gì về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện?

+ Tôi rất ghét những người hô hào làm từ thiện mà không bỏ ra đồng nào. Tôi gặp rất nhiều người sau khi vận động từ thiện mà thấy được nhiều quá bèn giấu phần của mình lại, hoặc sau khi vận động được rồi thì lấy phần trăm hoa hồng. Tôi nghĩ đã làm từ thiện thì đừng nên nói ra, bản thân tôi cũng thế. Với tôi, cái nghề này là lộc trời cho. Mình kiếm được tiền từ nghề này thì mình cũng nên san bớt lộc đó cho người khác. Với tôi, diễn cho đoàn nhỏ, bầu nghèo; diễn giúp mấy đứa em mới ra nghề mà không hạch sách, đòi hỏi họ cung phụng hoặc diễn cho người nghèo xem cũng như làm từ thiện vậy.

. Xin cảm ơn anh.

Hoài Linh (phải) vẫn âm thầm phấn đấu trong nghề nghiệp và đã chứng tỏ được sức bật khi tham gia vở kịch nổi tiếng Dạ cổ hoài lang bên cạnh nghệ sĩ gạo cội Việt Anh. Ảnh: HÒA BÌNH Trên sân khấu, tôi được nhận xét là đối đáp thông minh, lém lỉnh, luôn mang tiếng cười đến cho khán giả. Tôi nghĩ mình không thông minh mà là nhớ dai. Tôi vào đời năm 13 tuổi, từng làm đủ mọi nghề như bán hàng rong, làm ruộng, làm thuê làm mướn, làm hậu đài, diễn viên quần chúng, tấu hài… trước khi trở thành diễn viên chính nên từng chứng kiến nhiều tình huống, cảnh ngộ trong đời sống. Tôi nhớ dai những điều đó để biến nó thành kinh nghiệm. Nhờ vốn sống đời thường phong phú nên tôi ứng biến khá nhanh trên sân khấu. Nghề này tôi không tốn cơm cha mẹ ăn học, chỉ tốn công làm. Được như hôm nay là tôi đã hài lòng lắm, không mong gì hơn. Danh hài HOÀI LINH

HÒA BÌNH thực hiện