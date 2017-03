Danielle Bradbery đăng quang The Voice Mỹ 2013. Ảnh: NBC



Theo QUỲNH TRUNG (TTO)



Chiến thắng của Bradbery trong đêm chung kết (diễn ra tối 18-6 giờ địa phương) cũng đánh dấu chiến thắng thứ ba của đội huấn luyện viên Blake Shelton.Bradbery biểu diễn ca khúc Born to Fly của Sara Evan tại đêm chung kết và cô đã khiến khán giả phải bầu chọn cho mình vào ngôi quán quân. Cô trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất đoạt giải sau bốn mùa The Voice Mỹ.Dòng nhạc đồng quê thể hiện sự vượt trội trong đêm chung kết The Voice lần thứ 4 khi nó được Bradbery và hai anh em nhà Swon thể hiện khá thành công dưới sự dìu dắt của giám khảo - nghệ sĩ nhạc đồng quê Shelton.Đêm chung kết cũng có phần trình diễn hấp dẫn hàng loạt giọng ca tên tuổi trong đó có “lão bà” Cher, người biểu diễn ca khúc Woman's World nằm trong album sắp phát hành cùng tên của bà.Khán giả đêm nhạc còn chứng kiến màn biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc đình đám khác như Christina Aguilera, Pitbull, OneRepublic, Bob Seger và Bruno Mars.Ngoài ra, các thí sinh lọt vào vòng chung kết còn có cơ hội biểu diễn với các ngôi sao ca nhạc. Chẳng hạn như Bob Seger cùng hai anh em nhà Swon biểu diễn bài hit Night Moves. Hunter Hayes và Bradbery hát I Want Crazy.Theo USA Today ngày 19-6, có 12,4 triệu khán giải theo dõi chung kết The Voice mùa thứ 4, giảm 1% so với mùa trước.