Đạo diễn bậc thầy điện ảnh Pháp Rohmer qua đời

Eric Rohmer, đạo diễn bậc thầy điện ảnh Pháp. (Ảnh: nguồn Internet)

Ông qua đời ngày 11/1 sau khi nằm viện một tuần, thọ 89 tuổi.Sinh ra tại thành phố Nancy thuộc miền Đông, ông Rohmer lúc đầu làm phóng viên, sau đó là giáo viên. Năm 1946, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết "Elisabeth" dưới bút danh Gelbert Cordier. Ông nổi lên trong thập niên 60 của thế kỷ trước là một thành viên chủ chốt của Làn sóng sản xuất phim mới ở Pháp, cùng với các đạo diễn bậc thầy thời bấy giờ như Jean-Luc Godard và Francois Truffaut.Trong sự nghiệp 50 năm làm đạo diễn, ông Rohmer đã thành lập công ty sản xuất phim riêng và cho ra đời 244 bộ phim nhựa. Các phim của ông đi vào đề tài các mối quan hệ giữa con người với con người và chuyện tình yêu.Tuy nhiên, đạo diễn Rohmer thể hiện sự khác biệt với các đồng nghiệp của mình qua kỹ thuật xây dựng các nhân vật ít lời thoại, tập trung vào hình ảnh để thể hiện nội tâm. Ngoài "My Night at Maud's", Rohmer còn là tác giả của các bộ phim được nhiều người biết như "Pauline at the beach", sản xuất năm 1983. "Six Moral Tales" sản xuất trong những năm 1960 và 1970.Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đánh giá Rohmer là một đạo diễn bậc thầy vĩ đại với phong cách có một không hai khiến tên tuổi của ông sẽ trở thành bất hủ. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frederic Mitterrand coi ông Rohmer là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất của nước Pháp đã sáng tạo ra một ngôn ngữ điện ảnh vượt qua cả sự tinh tế của tiếng Pháp./.