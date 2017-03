Đạo diễn "Bố già" nhận Oscar thành tựu trọn đời

Theo Nhật Khánh (Vietnam+)



Giữa rất nhiều tên tuổi huyền thoại, vị đạo diễn 71 tuổi đã bước lên nhận giải thưởng cao quý "Irving G. Thalberg Memorial Award" nhờ những sáng tạo nghệ thuật và cống hiến của ông cho nghệ thuật thứ Bảy trong gần sáu thập kỷ qua.Viện Hàn lâm khoa học và Điện ảnh Mỹ đã bày tỏ sự kính trọng cũng như đánh giá cao những tác phẩm của Coppola là những tác phẩm "phản ánh nhất quán chất lượng cao của điện ảnh," trong khi vị đạo diễn tài ba của "Star Wars" George Lucas đã trìu mến gọi ông là một "người anh lớn" cũng như một nhà cố vấn dạn dày kinh nghiệm của mình.Phát biểu trong giờ phút nhận giải, đạo diễn Coppola cho biết: "Giải thưởng này rất có ý nghĩa đối với tôi. Lúc này, cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều đang có mặt tại đây. Quả thực, không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng của tôi trong giờ phút này."Trong sự nghiệp của mình, Coppola đã sản xuất hơn 30 bộ phim, trong đó có các bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các khản giả hâm mộ điện ảnh là "The Conversation," "The Black Stallion," "The Godfther" và "Lost In Translation."Francis Coppola đã trở thành một tượng đài sáng tạo, một bậc thầy về đạo diễn và sản xuất phim với năm giải Oscar cho các bộ phim, trong đó bốn giải dành cho bộ phim "The Godfather," "The Godfather 2" mà ông đạo diễn trong năm 1972 và 1974./.