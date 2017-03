Đạo diễn chết cóng khi làm phim về người vô gia cư

Lee muốn làm một bộ phim tài liệu về những người vô gia cư ngủ trên hè phố nhằm gây ấn tượng với các nhà sản xuất chương trình truyền hình. Để đảm bảo tính chân thực cao nhất của loạt video mà anh thực hiện, Lee quyết định dành ra một tuần sống trên đường phố Newcastle để trải nghiệm và ghi hình cuộc sống của những người vô gia cư.







Nhà làm phim được chẩn đoán đã chết vì mất nhiệt.





Nhưng chỉ 3 ngày sau khi dấn thân vào dự án này, người ta đã tìm thấy thi thể của Lee trong một khu nhà tồi tàn dành cho người vô gia cư.





Chỉ một ngày trước khi Lee qua đời, một người bạn của anh vẫn còn gọi điện cho Lee để tán gẫu về bóng đá và về tâm trạng phấn khích của anh khi ra ngoài làm phim.



Theo Pi Uy (DT/ DailyMail)

Trong đoạn video giới thiệu về bản thân với các nhà sản xuất chương trình truyền hình, Lee muốn thể hiện rằng anh là một đạo diễn không sợ hãi, không nề hà, quản ngại – “đó cũng là giá trị cốt lõi cần có ở một nhà làm phim”.Lee khẳng định anh sẽ dành ra một tuần để “sống trong thế giới của những người vô gia cư, sẽ ngủ trên hè phố và đi xin ăn, sẽ sống bằng những dịch vụ nghèo nàn mà những người vô gia cư ở phía Tây Newcastle nhận được. Tôi sẽ trò chuyện với thật nhiều người vô gia cư và hòa mình vào cuộc sống khốn khổ của họ.”Cho tới lúc này, nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của anh vẫn chưa được cảnh sát khẳng định, nhưng nhiều khả năng giữa tiết trời lạnh giá tháng 3 ở các nước phương Tây, Lee đã chết vì cóng. Cảnh sát cho biết nhiệt độ thấp nhất ở Newcastle trong ngày 3/4 là -4,2 độ C.Bạn bè và gia đình của Lee Halpin vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của anh – một nhà làm phim trẻ tuổi đầy triển vọng, đang cố tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình. Cái chết của anh được coi là “sự hy sinh cao cả” để mọi người quan tâm hơn tới những người vô gia cư.Lee là một thanh niên trẻ được yêu thích trên mạng xã hội. Trước khi dấn thân vào dự án lần này, anh đã chia sẻ dự định của mình trên trang cá nhân và hỏi có ai thừa một chiếc túi ngủ và sẵn sàng cho anh mượn không.Vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Newcastle, Lee đã mạnh dạn đứng ra sáng lập một tờ tạp chí có tên Novel, chuyên đưa tin về các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật ở khu vực Đông Bắc Newcastle. Trong một năm trở lại đây, anh cũng thường xuyên xuất hiện trên sóng phát thanh địa phương.Cuộc dấn thân nguy hiểm của Lee Halpin là để cho ra một sản phẩm dự thi xuất sắc nhất gửi về dự án đào tạo phóng viên của kênh truyền hình Channel 4. Sau khi tham gia vào dự án này, học viên được đánh giá cao sẽ có cơ hội được làm việc tại Channel 4 với một hợp đồng 12 tháng và tiếp tục nâng cao kỹ năng.Những người muốn tham gia vào dự án đào tạo phải gửi về một video do họ tự sản xuất. Tiêu chí số 1 được đặt ra là thí sinh phải thể hiện được rằng mình “không sợ hãi” khi tiếp cận điều kiện thực tế phức tạp.Trước sự ra đi của Lee, đại diện kênh truyền hình Channel 4 của Anh chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn khi biết tin về cái chết bi kịch của một phóng viên trẻ đầy mơ ước và triển vọng như Lee Halpin.”Leslie Morphy, giám đốc chương trình từ thiện Crisis dành cho những người vô gia cư ở thành phố Newcastle chia sẻ: “Tôi rất buồn khi nghe được tin này. Cái chết bi kịch của Lee Halpin là sự kiện nhấn mạnh thêm tính chất nguy hiểm của cuộc sống vô gia cư.Người vô gia cư phải ngủ ngoài đường hay trong những khu nhà không có hệ thống sưởi ấm giữa thời tiết giá lạnh mùa đông, điều này có thể khiến họ mất mạng. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ khuyến khích bất cứ ai thử trải nghiệm cuộc sống vô gia cư bởi mạng sống của họ sẽ bị đe dọa.”Theo tính toán điều tra của tổ chức này, tuổi thọ trung bình của người vô gia cư chỉ dừng lại ở mức 47 tuổi. “Nhưng số người vô gia cư vẫn không ngừng gia tăng. Chỉ trong 2 năm qua, số người vô gia cư trên toàn nước Anh đã tăng 31%. Kinh tế khủng hoảng và các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ khiến số người vô gia cư sẽ còn tăng lên trong tương lai.”Trong quá trình điều tra sâu hơn về nguyên nhân cái chết của Lee, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông vô gia cư bị tình nghi buôn bán chất cấm. Hai người này có thể đã chứng kiến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của thanh niên trẻ tuổi Lee Halpin.