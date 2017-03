Đạo diễn Đài Loan bị điều tra tội cưỡng dâm

Ifeng đưa tin, Trương Tác Ký, đạo diễn nổi tiếng Đài Loan, bị một nghệ sĩ nữ tố cáo tội cưỡng dâm. Cơ quan chức năng Đài Bắc, Đài Loan triệu tập Trương Tác Ký vào ngày 13/5. Trước cảnh sát, đạo diễn phủ nhận cáo buộc. Ông nộp 100 nghìn Đài tệ (gần 70 triệu đồng) để được tại ngoại.

Trong phản hồi mới đây nhất, Trương Tác Ký cho biết hiện nay sự việc đang trong quá trình điều tra, ông không muốn đưa ra nhiều bình luận.

Đạo diễn Trương Tác Ký.

Vụ việc bắt đầu từ hôm Trương Tác Ký cùng bạn bè uống rượu ở nhà riêng kiêm phòng làm việc của ông. Sau khi nhậu xong, bạn bè đi về. Một nữ nghệ sĩ do uống say nên ở lại nhà Tác Ký nghỉ ngơi. Trong tố cáo của người phụ nữ này, Trương Tác Ký lợi dụng lúc cô không tỉnh táo, có hành vi xâm phạm cơ thể cô.



Trương Tác Ký hiện 52 tuổi. Trong phim của mình, đạo diễn thường mời những diễn viên không mấy tên tuổi. Năm 2002, Tác Ký rất thành công với phim Tháng ngày tươi đẹp (The Best of Times). Phim giành giải thưởng tại LHP Kim Mã lần thứ 39, được bình chọn là Phim Đài Loan hay nhất năm, Phim được khán giả yêu thích nhất. Tháng ngày tươi đẹp được mang tham gia tranh giải tại LHP quốc tế Venice.

Theo Hải Lan (VNE)