Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: “Tôi sợ nhất mấy người… ơ ơ”

- Vì sao ông nhận lời dựng vở Tả quân Lê Văn Duyệt cho Nhà hát Kịch TP.HCM?

- Vì tôi nợ Khánh Hoàng (Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM - PV) một lời hứa là khi nào có kịch bản hoành tráng, tôi sẽ vào dựng cho Nhà hát. Khi Khánh Hoàng đưa kịch bản Tả quân Lê Văn Duyệt, tôi biết đã đến lúc mình phải trả nợ (cười).

- Qua bàn tay “phù phép” của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Tả quân Lê Văn Duyệt sẽ không còn khô cứng theo mô típ vốn có của một vở kịch lịch sử?

- Chắc chắn là thế vì tôi không muốn nhân vật lịch sử chỉ xuất hiện trên sân khấu qua nhang khói mà phải bằng những hành động rất đời thường. Tôi sẽ không dựng một Tả quân Lê Văn Duyệt uyên bác về quốc phòng mà là một Lê Văn Duyệt uyên bác về mặt tổ chức xã hội: yêu nước, thương dân, dám chấp nhận thu nạp thành phần bất hảo và biến họ thành người có ích.

Tôi nể phục Lê Văn Duyệt vì ông ấy khảng khái, trung thực, căm ghét bọn cường quyền áp bức dân và dám xử tử cả cha vợ của vua Minh Mạng là Quốc trượng Huỳnh Công Lý.

Ngoài các cảnh uy nghiêm, hoành tráng, sẽ có… màn sex độc đáo của Huệ Phi - vợ vua Minh Mạng. Nghe tin cha mình bị Tả quân Lê Văn Duyệt bắt, Huệ Phi bày màn cởi trần cùng bầy cung nữ múa may chuốc rượu cho vua. Trong cơn say rượu và say tình, vua Minh Mạng bị Huệ Phi cầm tay ký vào chiếu chỉ tha tội cho Huỳnh Công Lý. Đây sẽ là một màn độc đáo.

- Bi kịch của đạo diễn thường nằm ở chỗ từ ý tưởng đi đến sân khấu, ông có sợ điều này không, nhất là đang dựng một vở về nhân vật lịch sử được cả miền Nam tôn thờ như Tả quân Lê Văn Duyệt?

- Điều này chính xác. Có khi đạo diễn nghĩ 10 nhưng chỉ thực hiện được 5 vì nhiều yếu tố khách quan như phương tiện kỹ thuật, diễn viên… không đáp ứng yêu cầu. Trong vở này có cảnh tôi sợ khó mà thực hiện được là cảnh Tả quân điều 9 con thuyền từ Phú Xuân về Gia Định cứu đói cho dân. Nếu làm được cảnh này thì mới thấy rõ lòng thương dân của một vị quan.

- Ngoài cái sợ điều kiện khách quan của sân khấu không chuyển tải hết ý tưởng của mình, khi làm vở Tả quân Lê Văn Duyệt, ông còn sợ điều gì nữa không?

- Còn. Tôi sợ nhất mấy người xem xong rồi bảo: "Ơ ơ, cái này không giống lịch sử lắm". Tôi dựng nhân nhân vật lịch sử là đi tìm những hành động, chi tiết đời thường của họ chứ không phải cứ chăm chăm vào sách sử ghi nhận công lao của họ như thế nào... Chẳng hạn, nếu tôi dựng hình ảnh vua Quang Trung thì tôi sẽ đưa ngay chi tiết ông ấy trước khi ngồi vào ngai vàng còn phủi phủi chân mới ngồi, vì ông Quang Trung vốn xuất thân từ áo vải.

- Vì sao ông chọn Quyền Linh vào vai Tả quân Lê Văn Duyệt?

- Tôi đã từng làm việc với Quyền Linh, tôi thấy anh ấy rất chịu khó và thông minh. Nếu diễn chưa ra cái thần thái của Lê Văn Duyệt thì tôi sẽ tác động tinh thần Lê Văn Duyệt vào Quyền Linh.

- Một câu hỏi cuối: năm nay có vẻ như đạo diễn Doãn Hoàng Giang "được mùa" sân khấu kịch miền Nam?

- Ồ, đúng vậy. Vì nể nang anh em trong này mà tôi làm một loạt kịch cho các sân khấu: Tả quân Lê Văn Duyệt cho Nhà hát Kịch TP.HCM, Đời có đợi anh đâu cho sân khấu 5B, Giết chó khuyên chồng của sân khấu Phú Nhuận, Miền nhớ cho Đoàn Cải lương Đồng Tháp và có thể là một vở nữa của Phước Sang.

- Xin cảm ơn ông.