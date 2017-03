Đạo diễn Hàn treo cổ tự tử

Theo các phương tiện truyền thông xứ Hàn thì đạo diễn này đã tự tử bằng cách treo cổ ở cầu thang trong nhà. Người đã phát hiện vụ việc là vợ của nạn nhân, nữ biên kịch phim truyền hình nổi tiếng Im Seong-han.





Đạo diễn Son Moon Kwon



“Son Moon Kwon đã treo cổ ở cầu thang hai ngày trước tết Nguyên Đán. Im Seong-han là người đầu tiên phát hiện thi thể. Chúng tôi cũng vừa mới biết chuyện. Im kể với cha mẹ nhưng dặn dò là đừng nói cho những người khác trong gia đình biết. Chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao phải giấu cả những người thân trong gia đình chuyện Son tự tử?” – những người trong gia đình Son Moon Kwon cho biết.Son Moon Kwon là đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, nổi tiếng nhất là New Tales of Gisaeng (tạm dịch: Thời đại mới của Gisaeng). Trước khi qua đời, đạo diễn Son Moon Kwon và vợ đang chuẩn bị cho một bộ phim mới, dự định bấm máy vào tháng 5. Tuy nhiên, đạo diễn này tự tử làm bộ phim bị dừng đột ngột.“Hai tuần trước, chúng tôi có nói chuyện với Im, cô ấy bảo vì lý do cá nhân nên hai vợ chồng cô không thể thực hiện bộ phim này theo đúng kế hoạch và bảo chúng tôi nên tìm biên kịch khác. Khi đó chúng tôi không hề nghĩ rằng lý do cá nhân mà cô ấy nói là đạo diễn Son đã tự tử” – Một đại diệ của đài MBC cho biết.Một nguồn tin giấu tên thì tâm sự: “Tôi có gặp Son Moon Kwon vào cuối tháng 1. Ông ấy không có biểu hiện chán nản hay muốn tự tử”.Nguyên nhân cái chết của đạo diễn này vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều người cho rằng ông tự tử vì trầm cảm và áp lực công việc. Trong khi đó, một số tờ báo Hàn khác thì đoán cái chết của đạo diễn Son xuất phát từ việc lo buồn con trai bị tự kỷLàng giải trí Hàn phát triển mạnh nhưng đồng thời áp lực cũng rất lớn. Đã có nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, đạo diễn nước này treo cổ tự tử. Những cái chết đình đám được nhắc đến: Choi Jin Sil, Park Yong Ha, em trai Choi Jin Sil…Theo M.Khuê (All, Hancinema, NLĐ)