Đạo diễn hình ảnh Hollywood đến Việt Nam

Từ ngày 22 đến 24/6 tại Trung tâm văn hóa Pháp Idecaf TP HCM, David Worth đứng lớp về điện ảnh cho học viên Việt Nam. Những thủ pháp của các bậc thầy nghệ thuật thứ bảy như: John Ford, George Stevens, Tony Scott, Alfonso Cuaron... được ông phân tích, đúc kết thành nội dung giảng dạy. Ngoài ra, ông cũng truyền đạt về thể loại phim hành động, và cách thức làm phim độc lập thông qua những kinh nghiệm quý từ sự nghiệp điện ảnh của ông.

David Worth (phải) khi thực hiện phim "Bloodsport".

David Worth theo học ngành điện ảnh tại UCLA, California và ảnh hưởng bởi trường phái Làn sóng mới (New Wave). Với kiến thức được đào tạo bài bản, chính quy, ông xây dựng cho bản thân một sự nghiệp vững vàng tại Hollywood. Qua nhiều thập niên, Worth được nhắc nhiều trong vai trò đạo diễn hình ảnh (DOP) trước khi trở thành đạo diễn phim hành động, võ thuật, kinh dị nổi tiếng.

Ở vai trò đạo diễn hình ảnh, ông đã tạo nên những thước phim đẹp và xuất sắc, như: Bronco Billy (Clint Eastwood đạo diễn và thủ vai chính), Any Which Way You Can (Clint Eastwood thủ vai chính), The Adventure Begins (diễn viên chính Remo William), Lady Dragon (diễn viên chính Cynthia Rothrock)...

Thập niên 80, David Worth hợp tác cùng Jean-Claude Van Damme trong hai phim Bloodsport (trong vai trò đạo diễn hình ảnh) và Kickboxer (trong vai trò đạo diễn). Hai phim này, ngày nay đã trở thành phim kinh điển về võ thuật ở Hollywood và làm nên sự nghiệp của Jean-Claude Van Damme.

David Worth (phải) và Clint Eastwood khi quay phim "Bronco Billy".

David Worth cũng là đạo diễn của loạt phim: Lady Dragon 2, Mid-Knight Rider, Chain of Command, Time Lapse, The Prophet's Game, Shark Attack phần 2 và 3...

Hiện ông giảng dạy tại đại học UCLA, Chapman, Học viện Nghệ thuật San Francisco. David Worth còn là tác giả hai quyển sách về quay phim và đạo diễn: The Citizen Kane Crash Course In Cinematography (Nhập môn điện ảnh theo phim Citizen Kane) và Milestone In Cinema... 50 Visionary Directors (Những cột mốc trong điện ảnh... 50 đạo diễn danh tiếng).

David Worth đến Việt Nam theo lời mời của House of Wisdom (Ngôi nhà tri thức). Trong năm 2011, đơn vị này tổ chức thành công hai khóa học về điện ảnh với giảng viên nổi tiếng của Hollywood là Dov Simens và Pilar Alessandra.

Theo Thoại Hà (VNE)