Đạo diễn Lý An lại chiến thắng

Đây là lần thứ hai liên tiếp đạo diễn Lý An chiến thắng (trước đó, bộ phim về đề tài đồng tính Brokeback Mountain của ông đã nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Venice 2005). Lust, Caution lấy bối cảnh Thượng Hải (Trung Quốc) thập niên 1940. Thông qua câu chuyện của một nhóm sinh viên tình nguyện tìm cách ám sát một chính khách Nhật, Lust, Caution đã lồng ghép những câu chuyện tình yêu, tư tưởng, lẽ sống của thế hệ trẻ Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh Nhật - Trung.

Nữ diễn viên Australia Cate Blanchett (phim I’m Not There) và ngôi sao điện ảnh Mỹ Brad Pitt (phim Assassination of Jesse James) đã nhận được giải Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất. LHP Venice năm nay lần đầu tiên đặt ra giải Queer Lion dành cho đề tài đồng tính ái và đã quyết định trao danh dự này cho bộ phim Tốc độ cuộc sống của Ed Radtke.