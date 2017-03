Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc giao lưu với sinh viên

Nhà văn-đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc sẽ nói chuyện về hoạt động nghệ thuật của mình tại Mỹ với điểm nhấn là hai lần dựng và diễn kịch Việt tại New York. Bà sẽ diễn lại trích đoạn trong vở We are (Chúng tôi là) của mình (đã diễn ở Nhà hát West End tại New York vài tháng trước), đồng thời ký tặng sách Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ cho sinh viên.

HÒA BÌNH