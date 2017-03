Đạo diễn Oscar làm phim về Osama bin Laden

Theo Hollywood Reporter, dự án phim này đã được Bigelow khởi động một thời gian khá dài trước khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố với thế giới tin trùm khủng bố người Afghanistan bị đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt.

Bigelow và Boal chính là cặp đạo diễn - biên kịch đã làm nên tác phẩm thắng giải Phim hay nhất tại Oscar 2009 “The Hurt Locker”. Dự án mới của họ, “Kill bin Laden” có thể sẽ là một phim hành động ly kỳ. Bộ phim dựa trên những tư liệu của quân đội Mỹ suốt quá trình truy sát thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, trong đó có nhiều chiến dịch thất bại.

Đạo diễn Kathryn Bigelow và biên kịch Mark Boal. Ảnh: AFP.

Michael Fassbender là diễn viên đầu tiên được xem xét nhưng đã bị loại. Joel Edgerton là cái tên mới nhất được đưa vào danh sách. Theo Hollywood Reporter, anh này cũng không được đánh giá cao sau lần thử vai Huntsman cho phim “Snow White and the Huntsman”.

Sau khi cốt truyện giả tưởng của phim xảy ra ngoài đời thực, bin Laden bị tiêu diệt, có thể dự án phim này sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Theo phán đoán của Hollywood Reporter, nội dung phim có thể được xoáy vào sự kiện hôm 30/4 và phản ứng của công luận thế giới để có thêm sức nặng. Cũng có thể, nội dung sẽ quay ngược 180 độ, với một cốt truyện hoàn toàn mới và có điểm nhấn hơn.

Trong tuần tới, Bigelow và Boal sẽ tiếp tục gặp nhau để thảo luận về hướng phát triển bộ phim mới. Theo tờ Variety, kịch bản của Boal nhất thiết bao gồm “40 phút giao tranh giữa quân đội Mỹ và quân khủng bố ở nơi bin Laden ẩn náu, vùng tây bắc Pakistan vào ngày 30/4, nơi trùm khủng bố đã chết do bị bắn một phát đạn vào đầu”.

Trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: AFP.

Trong suốt thời gian làm phóng viên chiến trường trước đây, biên kịch Mark Boal đã sử dụng các mối quan hệ để thu thập tài liệu về cuộc đời bin Laden. Ông cũng có cơ hội nghiên cứu về đội đặc nhiệm Team Six thuộc lực lượng Hải quân SEAL của Mỹ, đội quân lãnh trách nhiệm tiêu diệt bin Laden và hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 30/4.

Giới chuyên gia điện ảnh ở Hollywood nhận định, trong tuần này và một thời gian sau đó, sẽ có vô số dự án phim về bin Laden được lên kế hoạch. Nội dung sẽ nhấn vào thời điểm Chính phủ Mỹ tuyên bố cái chết của trùm khủng bố hoặc chiến dịch tìm diệt bin Laden của quân đội Mỹ, câu chuyện đã được hầu hết báo chí đăng tải chi tiết.

Ngoài giới sản xuất phim, giới xuất bản cũng không bỏ qua cơ hội này để ra sách. Chỉ vài ngày sau khi bin Laden bị bắn chết, nhiều tập đoàn lớn đã công bố kế hoạch ấn hành sách về tên trùm khủng bố.

NXB Crown (Mỹ) vừa ký hợp đồng với Peter Bergen - cây bút của CNN đồng thời là nhà viết tiểu sử hàng đầu về bin Laden và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Cuốn sách, được đặt tên là Manhunt, chưa rõ thời điểm ra mắt. Một đầu sách khác của Bergen về cuộc chiến giữa Mỹ và lực lượng Al-Qaeda - The Longest War - cũng được NXB The Free Press phát hành dưới dạng e-book. Free Press đang nỗ lực để ấn hành càng sớm càng tốt ấn bản e-book này.

NXB Random House khẳng định sẽ ra mắt một tuyển tập các bài bình luận về kẻ đứng đầu mạng lưới khủng bố. Còn St. Martin's Press đang triển khai bản thảo cuốn SEAL Team Six: Memoirs of an Elite Navy SEAL Sniper của Howard E. Wasdin - cựu đội đặc nhiệm Team Six thuộc lực lượng Hải quân SEAL của Mỹ - đơn vị đã hoàn thành trách nhiệm tiêu diệt bin Laden hôm 1/5. Sách dự kiến ra mắt vào 24/5.

Osama bin Laden là người theo đạo Hồi chính thống và đã thành lập tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Ông ta bị cáo buộc đứng sau vụ khủng bố vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11/9/2001. Sau 10 năm bị truy sát, tối 30/4, bin Laden bị giết chết trong một chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ tại thị trấn Abbottabad, Pakistan.

Theo Hạ Huyền (VNE)